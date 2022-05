Goed voor klimaat, slecht voor de gasvoorraad: alle kolencentrales staan dinsdag uit (en dat gaat vaker gebeuren)

Een medewerker in de Eemshavencentrale. De elektriciteitscentrale van RWE gebruikt steenkool en biomassa als brandstof. Beeld ANP

Toen de zon dinsdagmorgen rond 10 uur behoorlijk aan kracht had gewonnen, kwam ook de laatste kolencentrale tot stilstand. Dat is vooral het gevolg van het klimaatbeleid van het kabinet. Om de CO 2 -doelstelling te halen heeft de regering kolencentrales opgelegd dat zij dit jaar maximaal 35 procent van hun capaciteit mogen benutten.

De afgelopen maanden hebben zij daarvan al een flink deel gebruikt om van de zeer hoge energieprijzen te kunnen profiteren. Maar nu de stroomprijzen overdag door de grote productie van zonnestroom erg laag zijn, zullen zij vooral uit staan. ‘Ik verwacht dat ze vooral aan het einde van het jaar weer meer uren gaan draaien’, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. De vorige keer dat alle kolencentrales uitstonden was volgens Martien Visser in september 2019. ‘Maar dat was onder hele andere omstandigheden: gas was toen zo goedkoop en kolen zo duur dat stoken niet meer loonde.’

Gas

Hoewel de kolencentrales geen elektriciteit leveren, verdienen de eigenaren nog steeds geld. Zij worden door de overheid namelijk gecompenseerd voor de inkomsten die zij mislopen als gevolg van de 35 procent-regeling. Die regeling is de laatste tijd vaak erg gunstig omdat gas zo duur is.

Ook voor de beschikbaarheid van het schaarse aardgas komt de klimaatregeling niet erg gunstig uit. Naast energie uit wind en zon wordt een groot deel van de weggevallen elektriciteit nu opgevangen door gasgestookte energiecentrales. Het vullen van de gasvoorraden – met het oog op de geopolitieke realiteit extra belangrijk – wordt daardoor nog weer wat lastiger.