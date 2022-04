Goed nieuws voor de koopstarter: investeerders kopen minder woningen op

Etalage van een makelaar in Delft. Beeld ANP / Peter Hilz

Koopstarters – mensen die voor het eerst een huis kochten, om er zelf in te gaan wonen – kochten in 2021 juist meer woningen. In de slag om de lager geprijsde woningen hebben zij traditiegetrouw vaak te maken met de concurrentie van kleine beleggers op de woningmarkt.

De daling van het aantal beleggingsaankopen is volgens het Kadaster mogelijk een gevolg van de aanpassing van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Tot die datum betaalde iedere koper, ongeacht zijn status, 2 procent overdrachtsbelasting over de aankoopprijs van een woning. Sindsdien betalen beleggers – zij kopen voor de verhuur – 8 procent overdrachtsbelasting. Mensen tot 35 jaar die voor het eerst een woning kochten werden juist geheel vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Het aantal woningen dat alle investeerders kochten, verdubbelde tussen 2010 en 2020 naar 88 duizend woningen. Over heel 2021 daalde dat aantal naar 51 duizend. Het aantal woningen gekocht door kleine investeerders (tot vier woningen) werd vier keer zo groot tussen 2010 en 2020. Ook zij kochten in 2021 veel minder dan de jaren ervoor, namelijk 6.500 woningen. Daarmee zijn zij goed voor 2 procent van alle woningaankopen.

Zelfbewoningsplicht

Koopstarters wisten vorig jaar 80 duizend woningen te verwerven. Dat zijn er 8.100 meer dan in 2020 en 10.700 meer dan in 2019. Hun marktpositie zal in de loop van dit jaar waarschijnlijk nog verder verbeteren. Veel steden werken aan een zelfbewoningsplicht (of hebben deze reeds ingevoerd); een indirect verbod op het opkopen en verhuren van de woning. In november bleek bijvoorbeeld uit een Volkskrant-enquête onder Nederlandse gemeenten dat bijna 60 procent van hen gebruikmaakt van een zelfbewoningsplicht van nieuwbouwhuizen.