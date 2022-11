Go Sharing haalt deelscooters weg uit 32 Nederlandse gemeenten

Een deelscooter van Go Sharing passeert een bloemenstal. Beeld Harold Versteeg / ANP

De Go-deelscooters zijn op dit moment nog in 45 steden te vinden, maar de felgroene elektrische modellen werden lang niet overal veel gebruikt. Vooral in kleinere steden en grote dorpen heeft de scooterverhuurder moeite met het terugverdienen van de onderhoudskosten, laat een woordvoerder weten. ‘Helaas slaat het deelvervoer niet overal aan. Vooral buiten de grote steden is de auto nog heilig.’

De scooterverhuurder kampt daarnaast met terughoudende investeerders. Nu de rentes oplopen zijn tech-start-ups als Go Sharing en flitsbezorger Gorillas, die zich voornamelijk richten op groei, minder interessant voor geldschieters. Zij storten zich liever op bedrijven die al rendement kunnen uitkeren.

De in 2019 opgerichte scooterverhuurder heeft ‘in goed overleg met de investeerders’ dan ook besloten om eerst het systeem rendabel te maken in de grotere steden, waaronder Den Haag en Rotterdam. Al verwacht het bedrijf na de winter alweer terug te keren in verschillende kustplaatsen. ‘We zien dit als een tijdelijke stop. We zijn er nog steeds van overtuigd dat deelmobiliteit de toekomst is.’ Naast Nederland is het bedrijf ook internationaal actief in onder meer Duitsland, Oostenrijk en Turkije.

Slecht imago

Het terugtrekken van de e-scooters heeft volgens Go Sharing niks te maken met een verslechterd imago van het deelvervoer. Begin dit jaar werden Go Sharing en concurrent Felyx nog op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie (RCC), omdat de elektrische deelscooters een stuk minder milieuvriendelijk zijn dan de bedrijven beweerden.

Rondslingerende deelscooters veroorzaakten de afgelopen jaren bovendien parkeeroverlast: de deelscooters werden overal en nergens geparkeerd, omdat de ‘anonieme’ gebruikers geen boete riskeerden. Na een reeks klachten kwamen de deelvervoerders met strengere regels voor gebruikers, zoals het verplicht uploaden van een foto van het geparkeerde voertuig.

Toch zijn nog niet alle gemeenten overtuigd. Zo besloot de gemeente Utrecht onlangs de vergunning van Go-concurrent Tier niet te verlengen. De bromfiets is volgens de gemeente niet van meerwaarde aangezien gebruikers daarmee dezelfde afstanden (gemiddeld 3,7 km) afleggen als de gebruikers van de elektrische deelfiets. De laatste past beter in de infrastructuur omdat deze in de bestaande fietsenrekken geplaatst worden, schrijft het stadsbestuur. ‘Bovendien geven we in onze stad de voorkeur aan actieve vervoersmiddelen zoals lopen en fietsen.’

Go Sharing is niet bang dat andere steden Utrecht zullen volgen. De korte afstanden die gebruikers daar afleggen met deelscooters, zijn vooral het gevolg van hun eigen beleid, stelt de woordvoerder. ‘Het is jammer dat de scooters in Utrecht alleen in en rondom het centrum geparkeerd mogen worden, op aangewezen locaties. ‘Om een goed alternatief te bieden voor de auto en deelmobiliteit tot een succes te maken, moeten gebruikers wel van A naar B kunnen rijden.’