GlaxoSmithKline ziet tot drie keer toe geen brood in bod Unilever op zelfzorgtak

Het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

De overnamestrijd kwam afgelopen weekeinde op straat te liggen, nadat de Britse zakenkrant Financial Times er lucht van had gekregen. De toenaderingspogingen bleken al een poosje aan de gang. In een verklaring laat GSK weten dat Unilever drie biedingen heeft gedaan. De laatste dateert van 20 december vorig jaar en bestond uit 41,7 miljard pond cash en 8,3 miljard in aandelen.

Omgerekend zou Unilever 60 miljard euro over hebben voor GSK’s consumentenzorgdivisie. In ponden ligt die overnamesom niet ver boven de waarde waarop analisten dit bedrijfsonderdeel schatten: 48 miljard.

GSK verwees dat bod en twee eerdere biedingen naar de prullenmand. In zijn ogen zouden ze geen recht doen aan de huidige waarde en de vooruitzichten van de tak, die in 2021 een omzet boekte van 9,6 miljard pond met onder meer tandenpasta (Aquafresh, Sensodyne), pijnstillers (Advil, Panadol) en neusspray (Otrivin).

GlaxoSmithKline schat de mondiale markt voor zelfzorgproducten op jaarlijks 150 miljard pond. GSK Consumer Health is voor 68 procent eigendom van GSK Holding en voor 32 procent in handen van de Amerikaanse pillenfabrikant Pfizer. De twee bedrijven besloten in 2019 hun krachten te bundelen, zoals in 2015 GSK en farmaceut Novartis hun activiteiten samenvoegden.

Meer slagkracht

Unilever liet maandag weten dat het zich wil richten op de snelst en hardst groeiende segmenten van zijn portfolio. Daarvoor wil het zijn aanwezigheid in gezondheids- en verzorgingsproducten vergroten. De inlijving van GSK Consumer Health zou een sterke, strategische aanvulling zijn en Unilever meer slagkracht geven in de VS, China, India en andere opkomende markten.

Unilever wil niets zeggen over de hoogte van de bedragen die het concern heeft geboden voor de GSK-tak. Het belooft zijn aandeelhouders dat de overname niet ten koste zal gaan van het financiële welzijn van het bedrijf. Het wil zijn hoge kredietwaardigheid behouden. Grote overnames moeten gepaard gaan met de versnelde verkoop van merken en onderdelen die te weinig groei vertonen.

Om die reden deed Unilever vorig jaar november nog zijn theedivisie voor 4 miljard euro van de hand. Het onderdeel waartoe Lipton en Pukka behoren, werd overgedragen aan het Britse investeringsfonds CVC. ‘De evolutie van onze portefeuille richting ruimten met hogere groei is een belangrijk deel van onze strategie’, zei bestuursvoorzitter Alan Jope destijds in een persbericht.

Harde kritiek

Unilever kreeg de afgelopen week nog harde kritiek van een grote aandeelhouder. Volgens Terry Smith van het Fundsmith Equity Fund is het bedrijf veel te veel bezig met zijn groene ambities in plaats van het op een goede manier runnen van de onderneming. Volgens de Brit is Unilever ‘de kluts kwijt’ en was de maker van onder meer Dove en Magnum vorig jaar het slechtst presterende aandeel op het gebied van consumentengoederen in zijn fonds.

Als de deal doorgaat, is het de grootste overname die Unilever in zijn geschiedenis heeft gedaan en de grootste op de Britse effectenmarkt. Beleggers hebben er een hard hoofd in dat Unilever GSK Consumer Health kan opslokken zonder een financiële veer te laten. Het aandeel Unilever zakte maandag direct na opening beurs met 7 procent. Die kritiek van beleggers en de dalende koers ‘zou weleens kunnen verhinderen dat er een hoger bod komt’, zei Chris Beckett, hoofdonderzoeker van vermogensbeheerder Quilter Cheviot.

Unilever en GlaxoSmithKline hebben eerder met elkaar aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat was in 2018, toen Unilever de voedings- en drankentak van GSK overnam voor 3,3 miljard euro. Daar ging een gevecht van acht maanden aan vooraf. Niet omdat GSK de divisie niet kwijt wilde, maar omdat er meer kapers op de kust waren. Ook Nestlé en Coca-Cola hadden wel oren naar dit onderdeel, dat als belangrijkste merk het anderhalve eeuw oude melkmoutdrankje Horlicks verkoopt.