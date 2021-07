Gigantische terugroepactie doet Philips financieel geen pijn: 150 miljoen winst

Beeld REUTERS

‘De meest serieuze vorm van een terugroepactie’, noemde de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit de problemen met het Philips-product deze maand. Met daarbij de boodschap dat het gebruik van de slaap- en ademhalingsapparatuur ‘serieus letsel en dood’ tot gevolg kan hebben.

Het is een verwijzing naar de gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door schuimrubber dat Philips al sinds 2009 gebruikt in haar producten. Na klachten ontdekte het concern dat dit rubber in de slaap- en ademhalingsapparatuur kan afbreken in kleine deeltjes, maar onder bepaalde omstandigheden ook kankerverwekkende gassen afgeeft. Andere potentiële risico’s van de blootstelling aan de chemische stoffen zijn onder meer hoofdpijn, irritatie, overgevoeligheid, misselijkheid en overgeven.

Dat dit Philips financieel amper raakt, wil niet zeggen dat het bedrijf er niet mee in de maag zit. ‘We begrijpen volledig de impact die dit heeft op patiënten, want hun gezondheid is de kern van alles wat wij doen bij Philips’, zei topman Frans van Houten maandag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. ‘We zijn in gesprek met regelgevende instanties om toestemming te krijgen om reparatiesets en vervangende apparaten die we maken in te zetten.’ Tot die tijd luidt het advies aan patiënten de Philips-machines niet te gebruiken.

Van Houten vindt het te vroeg iets te zeggen over eventuele schadeclaims vanwege de fout apparatuur. Volgens hem kan het nog jaren duren voor deze zaak voor de rechter komt. Vooralsnog maakt het bedrijf in deze kwestie vooral kosten om met callcenters gealarmeerde klanten te woord te kunnen staan, de productiecapaciteit van vervangende onderdelen te vergroten en de reparaties uit te kunnen gaan voeren.

Schade beperkt

Na drie slechte maanden begin dit jaar vanwege de eerste 250 miljoen euro die Philips moest reserveren voor de terugroepactie, boekte Philips het tweede kwartaal – ondanks de tweede reservering van een kwart miljard – een nettowinst van 153 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit 210 miljoen. Tot verrassing van analisten bleef de schade onder meer beperkt door 9 procent meer verkoop (4,2 miljard euro) en een kostenbesparing van 90 miljoen euro.

Dat Philips in algemene zin niet om geld verlegen zit, blijkt wel uit de aankondiging aandelen terug te gaan kopen ‘vanwege kapitaalreductie-doeleinden’. 1,5 miljard euro aan cash wil het bedrijf kwijt en gebruikt dit de komende drie jaar om de aandeelhouders te plezieren. Met de huidige prijs daalt de hoeveelheid Philips-aandelen hierdoor met zo’n 4 procent. Goed nieuws voor bezitters ervan, want de waarde van de resterende aandelen zal stijgen.

Hoe het Philips de rest van het jaar en daarna zal vergaan, daarover zegt de directie niet veel. Behalve de verwachting dat de verkopen vermoedelijk op peil zullen blijven. Op kortere termijn zijn het tekort aan onderdelen voor elektronica en de wereldwijde gevolgen van de coronapandemie de belangrijkste onzekere factoren, verwacht de directie.

Medische apparatuur

Vorig jaar pakte de pandemie overigens goed uit voor Philips. Consumenten waren in 2020 weliswaar voorzichtiger met uitgaven, maar de beademingsapparaten van Philips vonden wereldwijd juist grof aftrek in ziekenhuizen. Ook was er een ‘ongekende vraag’ naar ct-scanners en echo-apparaten om coronadiagnoses te stellen, zei topman Van Houten destijds.

Kort voor de pandemie had Philips zichzelf – blijkt achteraf – nog nadrukkelijker op een bedrijfskundig succesvol spoor gezet. In januari 2020 werd de afdeling voor huishoudelijke apparaten in de verkoop gedaan. Om nog meer de nadruk te kunnen leggen op het produceren van medische apparatuur. Ook in het eerste half jaar van 2021 zorgden de divisies die produceren voor de gezondheidszorg dat Philips positieve cijfers kon noteren.