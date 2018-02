Giftige abrikozenpitten, verkocht als 'superfood', niet meer te koop in Nederland

Kleine hoeveelheid is al gevaarlijk

3 pitten 3 pitten hoeft een volwassene maar te eten om ziek te worden. Voor kinderen is het eten van één pit al gevaarlijk.

Abrikozenpitten bevatten relatief veel amygdaline, een stof die in de darmen wordt omgezet in blauwzuur (waterstofcyanide). Blauwzuur is een levensgevaarlijk gif, dat ademhalingsproblemen veroorzaakt en al in kleine doses dodelijk is. De afgelopen weken heeft de NVWA op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid het amygdalinegehalte van abrikozenpitten van de merken Erica, Jacob Hooy, Superfoods en G&W Gezondheidswinkel onderzocht. Al die pitten bleken een te hoge concentratie amygdaline bevatten.



Een kleine hoeveelheid abrikozenpitten kan al schadelijk zijn voor de gezondheid, bleek twee jaar geleden uit een studie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Voor volwassenen is het eten van drie kleinere pitten al gevaarlijk, terwijl bij kleine kinderen één pitje al klachten kan veroorzaken. De EFSA waarschuwde voor de gezondheidsrisico's, net als de NVWA dat al tien jaar doet. Toch bleven de zakjes, die over het algemeen meer dan twintig pitten bevatten, gewoon in de supermarkt verkrijgbaar. Daar zijn ze inmiddels dus niet meer te vinden. 'Voor zover wij weten worden er nu geen abrikozenpitten meer verkocht in Nederland', licht een woordvoerder van de NVWA toe. 'We hebben het onderzoek naar gevaarlijke pitten afgerond en fabrikanten die in Nederland weer abrikozenpitten op de markt willen brengen, moeten eerst aantonen dat hun pitten veilig zijn.'