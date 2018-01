Rel rond NOx-proef met mensen in kiem gesmoord - maar zo omstreden was dit nou ook weer niet

'Ontzet'

Opmerkelijk is dat de Amerikaanse apenonderzoekers zonder het te weten een auto gebruikten die was voorzien van sjoemelsoftware. De uitstoot was hierdoor vermoedelijk lager dan onder normale rijomstandigheden, waardoor de onderzoeksresultaten weinig waarde zullen hebben.

Het bericht volgde op een onthulling in The New York Times vorige week vrijdag, waaruit bleek dat bij een minder fris onderzoek in de Verenigde Staten tien apen waren gedwongen de uitlaatgassen van een VW New Beetle en een oude diesel-Ford in te ademen. Ook dit onderzoek was betaald door BMW, Daimler en VW, die zich haastten te distantiëren.



Toen de Stuttgarter Zeitung enkele dagen later meldde dat ook mensen in het lab waren blootgesteld aan stikstofoxiden, toonde een woordvoerder van Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, zich 'ontzet' en kondigde een diepgravend onderzoek aan. President-commissaris Hans Dieter Pötsch van VW eiste maandag eveneens een intern onderzoek en sloot maatregelen tegen de verantwoordelijken niet uit.