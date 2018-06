Gezocht: glazenwassers, koks, hoveniers, chauffeurs, lassers

‘De krapte waaiert alsmaar breder uit over de arbeidsmarkt.’ Het UWV begint zijn persbericht op haast poëtische wijze. Tot een paar jaar geleden beperkten de tekorten zich tot technische beroepen en de ict. Nu treft de ‘uitwaaierende’ krapte tal van sectoren. Gezocht: hoveniers, glazenwassers, vrachtwagenchauffeurs, verzorgers, koks, grondwerkers, stukadoors, monteurs, lassers projectleiders, werktuigbouwkundigen, docenten.

Uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vorige maand dat circa een op de vijf werkgevers een tekort aan personeel heeft. De krapte zal nog even toenemen voor ze weer afneemt. Het Centraal Planbureau (dat vooruitkijkt waar het CBS terugkijkt) verwacht dat de werkloosheid volgend jaar daalt naar 3,4 procent. Evenredig groeit de vraag naar personeel: ‘De hoogconjunctuur brengt een krachtige stijging van de werkgelegenheid met zich mee’, stelt het CPB.

Al daalt de werkloosheid, ook volgend jaar zullen honderdduizenden mensen thuiszitten. Ondanks de krapte hebben deze mensen moeite met het vinden van een baan, bijvoorbeeld omdat hun ervaring of opleiding niet aansluit bij de vacatures.

Simpele rekensom

Het UWV hanteert een simpele rekensom om de krapte op de arbeidsmarkt te bepalen: het aantal openstaande vacatures gedeeld door het aantal mensen dat minder dan een half jaar een werkloosheidsuitkering heeft. Hoe hoger het aantal vacatures per WW’er, hoe groter de krapte. De schaal loopt in vijf stappen van ‘zeer ruim’ tot ‘zeer krap’. De lijn heeft nu het stadium ‘krap’ bereikt, maar komt nog niet in de buurt van de kraptepiek van tien jaar geleden.

De krapte neemt toe, maar de piek van tien jaar geleden is nog niet geëvenaard. Foto UWV

Werkgevers gaan grofweg op drie manieren om met de krapte, stelt het UWV. Ze zoeken ‘nieuw talent’ binnen of buiten de organisatie, ze organiseren het werk anders of ze proberen het bestaande personeel langer vast te houden. De uitkeringsinstantie gebruikt de inventarisatie van gewilde beroepen om mensen uit haar kaartenbakken richting werk te begeleiden. ‘De lijst biedt aanknopingspunten voor scholing van werkzoekenden.’ In april zaten in de bak ‘WW’ nog 314 duizend mensen. Het UWV verwacht dat dit aantal dit jaar slinkt naar 290 duizend.

Ook uitzendkoepel ABU ruikt mogelijkheden in de bestanden van het UWV en van gemeenten. De uitzendbond wil de databases van bijstandsgerechtigden en mensen met een werkloosheidsuitkering doorspitten en overzichtelijker maken. ‘Langdurig werklozen zijn onvoldoende in beeld’, zegt ABU-voorzitter Jurriën Koops in De Telegraaf. Mensen die in de bijstand zitten (en meer dan drie jaar werkloos zijn) krijgen hun uitkering van de gemeente, mensen met een WW-uitkering zitten in de kaartenbak van het UWV.