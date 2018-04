Gezocht: 50.000 vakmensen die raad weten met zonnepanelen en windmolens

De transitie van fossiele naar duurzame energie kost duizenden banen, maar levert ook duizenden banen op. Alleen al in de bouw verwacht de SER dat er de komende jaren vijftigduizend banen bijkomen. Ook in andere sectoren zullen duizenden mensen nodig zijn: in de windmolen- en zonnepanelenbranche, voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer, de installatie van slimme meters, de verduurzaming van huizen en kantoren. Door het sluiten van de kolencentrales verliezen een kleine drieduizend mensen hun baan.



De SER is het gezamenlijke adviesorgaan van werkgeversverenigingen en vakbonden. Het instituut adviseert het kabinet over arbeidsmarktvraagstukken. Het advies van vandaag luidt: investeer in de (om)scholing van personeel. Zonder gekwalificeerde mensen komt er van de energietransitie weinig terecht. 'De tekorten lopen snel op. Het gaat vooral om technisch- en ICT-geschoolden op mbo- en hbo-niveau om bijvoorbeeld nieuwe energie-installaties te bouwen en onderhouden, huizen aan te passen of te isoleren.'