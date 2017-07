Gevaarlijke stof ontsnapt uit fabriek Shell Pernis

Personeel van Shell werkt momenteel aan het oplossen van de lekkage, terwijl de brandweer de gaswolk probeert neer te slaan met waterstralen. Door de lekkage zijn de aangrenzende Vondelingenweg en de afrit Hoogvliet (A15) richting Shell en de Botlekbrug gesloten. Ook het treinverkeer in de omgeving is stilgelegd. Er zijn tot nu geen gevaarlijke concentraties van de stof gemeten. Fluorwaterstof ruikt zuur en is gevaarlijk, ook in kleine hoeveelheden.



Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de lekkage en de brand bij Shell Pernis afgelopen weekend. Milieudienst DCMR liet weten dat er een explosie was geweest, waardoor de stroom uitviel en de fabrieken op het terrein werden stilgelegd. Die moesten daarom gassen afvoeren, waardoor vlammen en rook te zien waren en het leek alsof de fabriek in brand stond. Dit 'affakkelen' leverde voor omwonenden stankoverlast op; een olieachtige zwavelgeur hing in de lucht.