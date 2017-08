Gevaarlijke stof ontsnapt uit fabriek Shell Pernis, geen gevaar omwonenden

Zwavelgeur

De stof kwam maandagavond met het spoelen van de leidingen vrij. Het is nog niet bekend of de lekkage te maken heeft met de brand bij Shell zaterdagavond. Toen ontstond brand in een schakelstation op het Shell Pernis-terrein. 'Wij betreuren het dat we opnieuw voor overlast en onrust hebben gezorgd in de omgeving van onze raffinaderij', aldus een woordvoerder.



Milieudienst DCMR liet weten dat er zaterdagavond een explosie was, waardoor de stroom uitviel en de fabrieken op het terrein werden stilgelegd. Die moesten daarom gassen afvoeren, waardoor vlammen en rook te zien waren en het leek alsof de fabriek in brand stond. Dit 'affakkelen' leverde voor omwonenden stankoverlast op; een olieachtige zwavelgeur hing in de lucht.