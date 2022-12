Getir maakt forse verliezen, maar bodem van de spaarpot is nog niet in zicht

Begin deze maand maakte Getir bekend concurrent Gorillas over te nemen Beeld Arie Kievit

Dat meldt het Financieele Dagblad vandaag op basis van de jaarrekening van het Getir-vennootschap. Volgens de krant leverde de razendsnelle bezorging van impulsaankopen de flitsbezorger te weinig op om de miljoenenuitgaven aan logistiek, personeel en marketing te betalen. Overigens is de bodem van de spaarpot daarmee nog niet in zicht: eind vorig jaar zou nog 547 miljoen dollar op de balans hebben gestaan, in maart kwam daar nog eens 768 miljoen dollar aan investeerderskapitaal bij.

Hoewel niet bekend is wat de bedrijfsresultaten over eerdere jaren was, laten de cijfers opnieuw zien dat het verdienmodel van flitsbezorgdiensten kwetsbaar is. Getir was de eerste die zeven jaar geleden in Istanbul begon te pionieren met bezorging binnen 10 minuten. Aangemoedigd door de pandemie kreeg het bedrijf in 2020 wereldwijd concurrentie van spelers als Gorillas en Flink. Omhangen met miljarden van durfinvesteerders verdrongen zij zich op de Europese en Amerikaanse markt met maar één doel: zo snel mogelijk de grootste worden. Om dat te bereiken werden miljoenen uitgegeven aan marketingcampagnes en magazijnen.

In het slop

Dat was lang houdbaar: geld lenen was dankzij de lage rente nagenoeg gratis en stedelingen omarmden de diensten massaal. Maar inmiddels waait er een andere wind. Door de gestegen rente is de interesse van investeerders afgenomen, en als gevolg van de aanhoudende inflatie gaat de consument toch weer liever zelf naar de supermarkt voor een rijpe avocado of zak gele M&M’s. Onderzoeksbureau Kantar zag de vraag naar flitsbezorging daardoor dit jaar stagneren. Daar kwamen ook nog eens de conflicten met de gemeenten bij, die niet zaten te wachten op al die anonieme magazijnen (zogeheten ‘dark stores’) in hun stad.

Verschillende spelers moesten daardoor al het veld ruimen. Volgens de Financial Times is het aantal flitsbezorgdiensten in een jaar tijd zelfs gehalveerd. Ook Getir zag zich dit voorjaar gedwongen te bezuinigingen. Toch leek juist deze dienst als winnaar uit de bus te komen. Begin deze maand nog nam het zijn grootste concurrent, Gorillas, over voor 1,2 miljard dollar. Getir laat weten ‘niet te reageren op vragen die betrekking hebben op de financiële details van onze organisatie’.