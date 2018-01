Getergde reizigers op Utrecht Centraal: 'Het leek wel de derde wereld'

Plan B

Haar man heeft net een hotel voor haar geregeld in de stad. Zo hebben veel gestranden genoeg tijd gehad om een plan B te ontwikkelen. Watze Bom (56) zit op een van de banken in de centrale hal ruim vier uur te wachten op de trein naar Groningen. Zijn vrouw heeft inmiddels besloten dat ze hem op komt halen met de auto. 'Ik reis niet vaak met het openbaar vervoer, maar dit verbetert, zacht gezegd, niet het beeld dat ik heb van de NS', zegt hij.



Bom denkt dat het probleem is dat de NS centraal worden aangestuurd. 'Anders waren de bomen wel van de rails gehaald, en was er toen de storm was gaan liggen wel meteen een actieplan gemaakt om de hoofdroutes weer operationeel te krijgen.'



Om hem heen klampen reizigers mannen en vrouwen in gele hesjes aan voor informatie. Ook bij het informatiepunt ontstaat een rij. De vrouw achter de balie probeert geduld uit te stralen als ze voor de zoveelste keer de vraag krijgt hoe het nou kan, dat er uren naar de storm nog nauwelijks treinverkeer is. Hoe kan het dat de NS zelfs al heeft geadviseerd om naar alternatief vervoer te zoeken?