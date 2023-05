Geplaagde Philips-top krijgt uitzonderlijke reprimande van aandeelhouders

Ceo Roy Jakobs (midden), voorzitter van de raad van commissarissen Feike Sijbesma (op de foto links van Jakobs) en cfo Abhijit Bhattacharya (rechts) op de aandeelhoudersvergadering van Philips. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het Amsterdamse Hotel Okura, met zijn sterrenrestaurants normaliter een bedevaartsoord voor smulpapen, was dinsdagmiddag het toneel van een bescheiden beleggersoproer. Vorig jaar mei was de jaarvergadering van het door miljardenverliezen, massaontslagen en falende apneu-apparaten geteisterde bedrijf omwille van corona nog alleen via een schermpje te volgen, tot onvrede van veel beleggers. Dinsdag waren de Philips-bestuurders eindelijk weer eens in het wild te zien.

‘Kicken!’, noemde de 74-jarige aandeelhouder Wim Rolffs, lid van een ‘echte Philips-familie uit Eindhoven’, de schermloze jaarvergadering waarvoor hij dinsdag de regen trotseerde. Als koeien die na een winter op stal dansend de wei ingaan, zo popelden hij en zijn collegabeleggers om de geplaagde bestuurders van Philips het vuur aan de schenen te kunnen leggen.

Bijvoorbeeld over de inmiddels honderden Amerikaanse schadeclaims tegen Philips in de slepende apneu-affaire. Sinds 2021 heeft het zorgtechnologiebedrijf op last van de Amerikaanse zorgwaakhond FDA miljoenen gemankeerde slaapapneu-apparaten moeten terugroepen. Het isolatieschuim in de machines bleek te kunnen afbrokkelen, met mogelijke gezondheidsschade voor gebruikers als gevolg. Tot overmaat van ramp doet ook het Amerikaanse ministerie van Justitie inmiddels onderzoek naar de handelswijze van Philips in de apneu-affaire. ‘Het is toch god... Het is toch heel erg!’, verwoordde de een vloek inslikkende heer Spanjer, een trouwe bezoeker van Philips-jaarvergaderingen, het sentiment in de zaal.

Maar ook de omstreden bonus van 1,8 miljoen euro voor de in oktober vervroegd opgestapte topman Frans van Houten leidde nog steeds tot verontwaardiging. Verleden jaar stemden de meeste aandeelhouders in een niet-bindend advies al tegen de bonus, die ze ongepast vonden nu Philips zulke rampzalige tijden doormaakt. Sinds de terugroepactie heeft Philips tweederde van zijn beurswaarde verloren. Desondanks weigerde Van Houten in tegenstelling tot de rest van de Philips-top zijn bonus in te leveren. ‘Het is schandalig wat er vorig jaar gebeurd is, vooral dat met die bonus!’, verklaarde een aandeelhouder op leeftijd, die niet met zijn naam in de krant wilde, voor de ingang van het Okura.

Spannend punt op de agenda

Het spannendste punt op de agenda was dinsdag het verlenen van decharge oftewel kwijting aan het vorige Philips-bestuur, het bedrijfskundige equivalent van een schouderklopje of aai over de bol voor bestuurders die zich in het voorbije jaar behoorlijk van hun taken hebben gekweten. Decharge betekent in de praktijk dat Philips zijn ex-topman Van Houten niet meer intern aansprakelijk kan stellen voor eventuele schade onder zijn bewind.

Doorgaans is het verlenen van decharge een formaliteit tijdens jaarvergaderingen, die niet zelden gepaard gaat met Noord-Koreaanse stemuitslagen in het voordeel van bestuurders. Heel af en toe maken zij het in de ogen van hun aandeelhouders echter zo bont – denk aan ING in 2019 na de witwasaffaire of Imtech na een groot fraudeschandaal in 2013 – dat ze massaal tegen decharge stemmen. Het is een van de zwaarste reprimandes die beleggers kunnen uitdelen, vergelijkbaar met een motie van wantrouwen tegen een minister, of een rode kaart voor een voetballer. Al is het weigeren van decharge dan vooral een symbolische terechtwijzing, die niet per se consequenties hoeft te hebben voor Van Houten en consorten.

Na een drie uur lange vergadering stemde uiteindelijk 76 procent van de aandeelhouders tegen decharge voor Van Houten en zijn medebestuurders. Onder meer het grote Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management stemde tegen decharge, evenals de invloedrijke Amerikaanse stemadviesbureaus Glass Lewis en Institutional Shareholder Services, en de Vereniging van Effectenbezitters, die de ‘botte houding’ van Frans van Houten tijdens de apneu-affaire hekelde.

President-commissaris Feike Sijbesma sprak in een reactie van een ‘gemengd bericht van de aandeelhouders, dat een duidelijk signaal geeft aan het vorige bestuur, en tegelijkertijd zijn steun uitspreekt aan het nieuwe bestuur’.