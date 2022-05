Gepensioneerden zouden in deze oververhitte arbeidsmarkt heel goed van pas kunnen komen

Vorige week begon Omroep Max met de dramaserie Tweede Hans over een oudere vakkundige werknemer van een tuincentrum die na een reorganisatie tegen zijn zin met pensioen wordt gestuurd en nu met zijn ziel onder zijn arm rondloopt.

Eigenlijk zou het een jaar na de opnamen al een kostuumdrama kunnen worden genoemd. In 2022 zou een tuincentrum alles in het werk stellen om zo iemand te behouden. Er is een schreeuwend tekort aan personeel en al helemaal aan geschikt personeel dat weet hoe amaryllissen het best kunnen worden bewaterd en hoe je nieuwe graszoden bemest.

De wereld verandert razendsnel en de arbeidsmarkt nog sneller. Vijf jaar geleden werd nog verwacht in 2022 de zesurige werkdag zou zijn ingevoerd, als gevolg van robotisering en digitalisering. Nu roepen werkgevers dat vanwege het personeelstekort de negenurige werkdag terug moet komen.

Alles wordt uit de kast gehaald om mensen te werven. Kranten beloven nieuwe bezorgers 1.000 euro tekenbonus. Schiphol wil met hogere lonen 500 extra beveiligers aantrekken om in de zomer een soortgelijke chaos als die van afgelopen weekeinde te voorkomen. Leraren op basisscholen krijgen 10 procent meer. In de horeca kunnen werknemers als secundaire arbeidsvoorwaarde al huisvesting of een gratis scooter krijgen. Of deze lokkertjes werken is de vraag. Mogelijk is het te weinig en te laat en blijven heel veel lezers verstoken van hun krant en zal de chaos op Schiphol nog toenemen. De gevangenissen hebben geen cipiers meer, de speelzalen geen mensen voor de kinderopvang en Arriva laat minder bussen rijden wegens gebrek aan chauffeurs. Alle beroepen in de frontlinie – die waar werknemers niet aan de keukentafel thuis kunnen werken – kampen met een schreeuwend personeelsgebrek. Voorlopig zal dat zo blijven. Er is een ongekende mobiliteit gaande op de arbeidsmarkt. Krantenbezorgers zijn nu flitsbezorgers. De veiligheidsmensen op Schiphol werken als fraudespecialist bij de bank.

Vorig jaar kregen de GGD’s nog de schuld van het enorme aantal vacatures. Die hadden 60 duizend mensen ingepikt (40 duizend fte’s) voor het testen en vaccineren. Die klus is geklaard, maar niemand weet waar die 60 duizend mensen zijn gebleven.

In de VS wordt gesproken van The Great Resignation (De Grote Uittocht). In maart namen 4,54 miljoen Amerikanen ontslag, het hoogste aantal ooit. Ze gaan weg omdat andere werkgevers meer betalen of een betere balans tussen werk en privé bieden. Vier van de tien werknemers in de horeca en de zorg overwegen ergens anders te gaan werken vanwege de avond- en nachtdiensten. Veranderen van werkkring is ook veel gemakkelijker. In alle sectoren met tekorten zijn zij-instromers welkom. Wie thuis werkt kan bij een verandering van baan volstaan met het wisselen van de laptop. Een kantoor is er niet meer en collega’s kent men niet meer.

Gepensioneerden zouden in deze oververhitte arbeidsmarkt heel goed van pas kunnen komen. Misschien kan Max alvast gaan werken aan de serie Derde Hans, waarin de krasse zeventiger in de ochtend zingend naar zijn werk gaat in plaats van ’s avonds te moeten zingen in een shantykoor.