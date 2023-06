George Soros draagt imperium over aan zoon Alex, politieke bemoeienis wordt voortgezet

Vader en zoon Soros in februari van dit jaar. Beeld Reuters

Er zijn maar weinig 37-jarigen die het privilege hebben om 25 miljard dollar (23,2 miljard euro) te beheren, maar sinds kort is Alex Soros er daar een van. Hij heeft de leiding gekregen over de filantropische stichting van zijn beroemde vader, de Hongaars-Amerikaanse superbelegger George Soros. Jaarlijks doneert deze Open Society Foundations (OSF) ongeveer 1,5 miljard dollar aan politieke bewegingen en niet-gouvernementele organisaties.

De nu 92-jarige George Soros richtte OSF dertig jaar geleden op. Sindsdien is er al meer dan 19 miljard dollar gevloeid naar humanitaire en democratische doelen, variërend van de hervorming van het strafrecht tot initiatieven op het gebied van klimaatverandering. Onlangs heeft het OSF ook financiële steun verleend aan activisten die oorlogsmisdaden documenteren die tijdens de oorlog in Oekraïne zijn begaan.

Verweven met eigen achtergrond

De doelen die George Soros verkoos te steunen zijn nauw verweven met zijn eigen achtergrond. Zo overleefde hij de nazibezetting, en groeide hij op onder een communistisch regime. Dit heeft hem gevormd tot een voorvechter van persoonlijke vrijheden en burgerrechten.

De wisseling van de wacht bij OSF, die in alle stilte in december heeft plaatsgevonden, zal geen verandering van politieke macht betekenen, integendeel. ‘Ik ben politieker dan mijn vader’, verklaarde Alex Soros aan de Wall Street Journal, de Amerikaanse zakenkrant die als eerste een interview met hem had. Hij wil zich onder meer richten op stemrechten, het recht op abortus en gendergelijkheid, onderwerpen die de Democraten in de Verenigde Staten na aan het hart liggen.

Net zoals zijn vader aarzelt Alex, de oudste van vijf kinderen, ook niet om directe financiële steun te geven aan linkse politici, of om geld in te zetten om rechtse politici tegen te werken. In het gesprek met de WSJ zegt hij dat zijn stichting niet aan de zijlijn zal blijven staan in de race voor het Amerikaans presidentschap in 2024. Een nieuwe presidentstermijn voor Donald Trump moet zo worden voorkomen. ‘Hoewel ik graag zou zien dat geld geen rol speelt in de politiek, moeten wij ermee doorgaan zolang de tegenpartij dat ook blijft doen.’

Versterken democratieën

Een belangrijke doelstelling van OSF is het wereldwijd ondersteunen en versterken van democratieën. Wie zoveel geld te besteden heeft, vindt gegarandeerd open deuren. Zo zat Alex Soros onlangs samen met de Braziliaanse president Luiz Inácio da Silva, de Canadese premier Justin Trudeau, en de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer.

Maar tegenstand is er ook. In landen als Polen en Hongarije bijvoorbeeld, die door vader Soros meermaals zijn bekritiseerd vanwege hun ‘anti-democratische krachten’, wat hem daar niet in dank is afgenomen door de machthebbers daar. In 2018 moest Soros als gevolg van aanvallen van Hongaars premier Viktor Orbán de door hem opgerichte Central European University verhuizen van Boedapest naar Wenen.

George Soros vergaarde zijn fortuin met gedurfde gokken, waarvan de bekendste dateert van 1992. Destijds geloofde de speculant niet dat het Britse pond een toekomst had in het Europees wisselkoersmechanisme, waarin de munten van EU-landen ter voorbereiding van de euro maar beperkt konden schommelen. Hij speculeerde met miljarden tegen de Britse munt, tot de Bank of England zich als hoeder van een stabiel pond gewonnen gaf, en het Verenigd Koninkrijk uit het wisselkoersmechanisme donderde. In één dag tijd kon Soros een miljard pond op zijn rekening bijschrijven.