Gemiddelde WOZ-waarde steeg met 6,5 procent – en dat kan u geld gaan kosten

De gemiddelde Nederlandse woning steeg volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) vorig jaar 6,5 procent in waarde. In Amsterdam steeg de WOZ-waarde het meest, met gemiddeld 17 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Amsterdam steeg de WOZ-waarde het hardst: 17 procent. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

De gemiddelde WOZ-waarde van Nederlandse woningen van 230 duizend euro steeg voor het derde jaar op rij. In de afgelopen drie jaren steeg de waarde al met respectievelijk 5,9 procent, 3,3 procent en 1,2 procent. In 2014 daalde de waarde met 2,8 procent. De WOZ-waarde volgt de ontwikkelingen op de huizenmarkt met ruim een jaar vertraging, omdat de waardebepaling mede is gebaseerd op gerealiseerde verkopen in de buurt. Ook huurwoningen en niet-verkochte woningen worden meegenomen in de berekening.

De tien gemeenten met de hoogste stijging van de WOZ-waarde zijn Amsterdam (+17 procent), Amstelveen (+15), Ouderamstel (+14), Haarlem (+14), Heemstede (+12), Diemen (+11), Utrecht (+11), Landsmeer (+11), Haarlemmerliede en Spaarnwoude (+11) en Eemnes (+11). In Amsterdam steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 48 procent naar 340 duizend euro (2017: 290 duizend). Noord-Holland was de provincie met de hoogste gemiddelde stijging van de WOZ-waarde, met ruim 11 procent naar 288 duizend euro. Ook in de provincie Utrecht lag de toename met ruim 9 procent boven het landelijk gemiddelde.

In de provincie Zeeland was de stijging van de WOZ-waarde het kleinst met ruim 2 procent tot 194 duizend euro. De gemiddelde woningwaarde was het laagst in de provincie Groningen, met 165 duizend euro. De vier gemeenten waar de WOZ-waarde daalde (met -1 procent) zijn Zundert, Lingewaal, West Maas en Waal en Maasdriel.

Basis gemeentelijke belastingen

Gemeenten stellen ieder jaar de waarde vast van de woningen binnen hun grenzen. Die WOZ-waarde vormt de basis van tal van gemeentelijke belastingen. Hoe hoger de WOZ-beschikking, hoe hoger de aanslagen kunnen zijn voor bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (ozb), het eigenwoningforfait, het rioolrecht, de afvalstoffenheffingen en waterschapsbelasting. Gemeenten stellen bij stijgende WOZ-waarden het belastingpercentage ook wel naar beneden bij, om het te betalen bedrag aan belastingen niet teveel te laten stijgen. De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018 vormt de basis voor de belastingheffing in 2019.

Burgers krijgen pas begin volgend jaar te horen wat de WOZ-waarde is van hun huis. Gemeenten zijn verplicht dit binnen acht weken na aanvang van het nieuwe jaar te laten weten. In 2017 werd tegen 1,5 procent van de ruim 8 miljoen beschikkingen bezwaar aangetekend, blijkt uit cijfers van toezichthouder de Waarderingskamer. In de afgelopen drie jaar werd ongeveer de helft van deze bezwaren gehonoreerd. In die gevallen werd de waarde doorgaans met ruim 10 procent verminderd. Op wozwaardeloket.nl is de waarde van iedere afzonderlijke woning kosteloos te bekijken.

In een beperkt aantal gevallen kan een hogere WOZ-waarde voor huiseigenaren ook gunstig uitpakken. Leidt de waardestijging van de woning tot een lager kredietrisico van de bank, dan kan de risico-opslag op de hypotheekrente mogelijk omlaag. De huiseigenaar met hypotheek moet de aanpassing van die opslag wel zelf aanvragen bij zijn hypotheekverstrekker.