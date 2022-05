Gemeenten krijgen miljoen voor aanpak leeggelopen winkelgebied in stadscentrum

Winkelend publiek in de Haagse binnenstad. Beeld ANP

De aanpak mag ook bestaan uit sloop van een verouderd winkelcentrum, de bouw van woningen of de aanleg van openbare voorzieningen. Gemeenten mogen alleen aanspraak maken op het subsidiegeld als zij particuliere investeerders betrekken bij hun reddingsplan. Winkelgebieden staan door online shopping voortdurend onder druk, aldus de minister. Onlangs maakte het CBS nog wel bekend dat het aantal winkels in Nederland voor het eerst in tien jaar iets was gestegen.