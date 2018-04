Gemeenten gaan Poolse en Roemeense arbeidsmigrant weren om overlast te beperken

Beeldvorming

Volgens Van Der Craats van Flexwonen zijn gemeenten terughoudend met het vestigen van Oost-Europeanen vanwege heersende sentimenten in de samenleving. 'Je hoort nog steeds vaak: die Polen krijgen wel huisvesting, terwijl mijn dochter ook een woning zoekt.' Nederlanders denken bij Poolse en Roemeense arbeidsmigranten bovendien al snel aan mannelijke fruitplukkers of aspergestekers die 's avonds naar de fles grijpen, met de nodige trammelant als gevolg. 'Terwijl deze groep inmiddels veel gemêleerder is', zegt Van Der Craats. 'Oost-Europese arbeidsmigranten werken in de transport, logistiek, productie, bouw en doen ook in toenemende mate hun intrede in de zorg. De helft van de populatie is vrouw.'



Hij raadt gemeenten aan om in gesprek te gaan met huisvesters, uitzendbureaus en werkgevers om vraag en aanbod onder arbeidsmigranten op de woningmarkt in kaart te brengen. 'Reguleren is prima, maar kijk dan wel naar oplossingen die passen. Het wordt aangevlogen als huisvestingsvraagstuk, maar eigenlijk is het economisch van aard. Als je werk biedt, dan moet je deze mensen ook in de gelegenheid bieden om ergens hun wekker neer te zetten.'