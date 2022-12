Geldwellusteling Bill Ackman jaagt op creditcardbedrijven, maar doet het dit keer ‘tegen porno-excessen’

Bill Ackman in september op de US Open, waar hij bekend maakte de beeldrechten van toptennissers te gaan beschermen. Beeld Getty

Hij is de sheriff van Nottingham die af en toe de rol van Robin Hood speelt. Hedgefondsmiljardair Bill Ackman (56) is druk bezig zijn imago bij te spijkeren. Want goed is dat niet. ‘Ik ga liever om met drugsdealers en hoeren dan met hem’, zei een collega-hedgefondsmanager over de Amerikaan. Zijn op de Amsterdamse beurs genoteerde holding Pershing Square werd een ‘alfawolf’ genoemd, die voortdurend op de loer ligt om een prooi de strot door te bijten.

Maar deze zomer liet hij zich ineens van een andere kant zien. De Amerikaan zette het mes op de keel van creditcardmaatschappijen die adverteerders helpen bij het afrekenen op de pornosites van het Canadese bedrijf MindGeek. Het is een van ‘s werelds grootste exploitanten van porno op internet; bekend van onder meer Pornhub, YouPorn, Brazzers en RedTube.

Dagelijks worden de sites door tientallen miljoenen mensen wereldwijd bezocht. Op de sites zouden ook beelden te vinden zijn van grensoverschrijdende seksuele handelingen, gedwongen seks en zelfs seks met minderjarigen. Visa en Mastercard beloofden twee jaar geleden al te stoppen met transacties van klanten die de betaalsites van MindGeek wilden bezoeken. De exploitant beloofde toen een grote schoonmaak te houden en zich te beperken tot beelden van erkende pornomodellen. Maar daardoor ging zoveel content verloren dat het aantal views met eenderde terugliep en de winst kelderde.

Onlangs klaagde een vrouw in de Verenigde Staten dat er toch nog pornobeelden waarop ze net 13 jaar was te vinden waren. Voor Ackman is het reden Visa het vuur aan de schenen te leggen. Als Visa betaaltransacties aan TrafficJunky, het advertentiebedrijf van MindGeek, blijkt te fiatteren, kan het rekenen op schadeclaims van mannen en vrouwen die minderjarig waren of zich misbruikt voelen.

Jacht op Herbalife

Nu is Ackman geen betrouwbare bondgenoot. In 2004 begon hij Pershing Square, dat in Nederland alleen de kranten haalde met het short gaan (op een koersdaling te speculeren) in beursbedrijven, die hij daarna in diskrediet bracht. Daarbij beperkte hij zich niet alleen tot kritische tweets en agressieve persuitingen, hij zocht ook zijn toevlucht tot loze beschuldigingen, gemene leugens en juridische procedures. Het meest berucht was zijn actie tegen Herbalife, een wereldwijd opererend bedrijf dat via consultants voedingssuplementen verkoopt voor gewichtsverlies en een gezondere levensstijl.

Toen Herbalife in België in opspraak raakte na verwijten dat de consultants vooral hun geld verdienden met het werven van nieuwe consultants, noemde Bill Ackman het bedrijf een groot piramidespel. Pershing Square zette 1 miljard dollar, omgerekend zo’n 770 miljoen euro, op de ondergang van Herbalife. ‘De klanten zijn fictief en het verdienmodel is bedrog. Herbalife benadeelt mensen met lagere inkomens, waarvan extreem rijken aan de top profiteren’, zei Ackman.

In maart 2014 meldde de New York Times dat Ackman bewust bezig was het vertrouwen van het publiek in Herbalife te ondermijnen, om de aandelenkoers omlaag te krijgen. Zo zette hij mensen binnen Amerikaanse overheidsinstanties onder druk om onderzoek naar het bedrijf te beginnen, betaalde hij individuen om voor de poort van het bedrijf te demonstreren en doneerde hij geld aan organisaties om kritiek om Herbalife te leveren.

Het had effect. De koers van Herbalife halveerde. Later begon de FBI een onderzoek, waaruit bleek dat mensen door Ackman waren ingehuurd om valse verklaringen af te leggen over het verdienmodel van Herbalife. Uiteindelijk oordeelde een rechter dat Herbalife ‘geen piramidespel’ was.

Coronaprofiteur

Vanaf de 42ste verdieping van een New Yorkse wolkenkrabber opereert Ackman als een moderne Gordon Gekko uit de film Wall Street. Hij zendt e-mails naar bestuurders van bedrijven waarin hij short is gegaan, onder de kop ‘Oorlog of Vrede’. Hij heeft grote bedrijven als de fastfoodsketens McDonald’s en Wendy’s, warenhuisconcern Sears en decoratieketen JCPenney in de problemen gebracht. Soms mislukt het grandioos. Zelfs een verlies van een half miljard dollar schrikt hem niet af.

De koning van de shortsellers verdiende in 2020 nog miljarden aan de coronapandemie. Hij kocht CDSen (credit default swap) op verzamelingen van aandelen. Deze CDSen zijn een soort beursgenoteerde kredietverzekeringen tegen wanbetaling, die veel geld opbrengen als de markt van een financieel product onderuit gaat.

Toen bij het uitbreken van corona de aandelenmarkt onderuit ging, explodeerde de waarde van de CDSen. De 24 miljoen euro aan premie die hij had betaald voor de CDSen, leverde hem uiteindelijk 2,2 miljard euro op. De koers van zijn fonds Pershing Square is sinds het begin van corona is verdubbeld, van 16 naar 32 dollar.

Bij het begin van tennistoernooi US Open, kondigde hij aan dat Pershing Square Foundation, de filantropische tak van zijn hedgefonds, de beeldrechten van toptennissers gaat bewaken. Er is 24,7 miljoen euro in dit project gestoken, waarmee moet worden voorkomen dat bedrijven zonder vergoeding er met de beelden vandoor gaan.

In het geval van Visa beweert Ackman zelf geen belang te hebben bij een koersval van de creditcardmaatschappij. Hij is niet short gegaan met de verkoop van aandelen op termijn of met derivaten, zoals hij zo vaak heeft gedaan. Hij wil als vader van vier dochters alleen een exces bestrijden.