Geldvraag: Waarom mag ik van de Belastingdienst niet meer werken als ik met vervroegd pensioen ga?

Je mag nu geheel of deels doorwerken als je met pensioen of deeltijdpensioen gaat, op voorwaarde dat je binnen vijf jaar met AOW gaat

Er is ook een praktische reden dat u deze verklaring moet tekenen. Het voorkomt dat u met vervroegd pensioen gaat en vervolgens een WW-uitkering aanvraagt. Iemand met een uitkering is verplicht op zoek te gaan naar werk. U heeft een verklaring getekend dat u niet van plan bent te gaan werken en heeft dus geen recht op een uitkering waarbij u verplicht moet solliciteren.



Het klinkt allemaal heel formeel en ingewikkeld. Toch is het nu beter geregeld dan vroeger, toen de Belastingdienst heel star was. Wie eerder met pensioen ging, mocht daarnaast geen inkomsten hebben. Dat gold ook voor pensioen in deeltijd. Wie voor 40 procent vervroegd pensioneerde, mocht maximaal 60 procent blijven werken. Sinds juli 2016 zijn de regels soepeler geworden. Je mag nu geheel of deels doorwerken als je met pensioen of deeltijdpensioen gaat, op voorwaarde dat je binnen vijf jaar met AOW gaat.