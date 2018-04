Geldvraag: Moet ik beleggingen voor of na dividend verkopen?

Dividend is geen spaarsysteem, maar gewoon uitgekeerde winst. De hoogte ervan heeft dus niets te maken met hoe lang u al ergens in belegt. U kunt vandaag aandelen of een beleggingsfonds kopen en morgen al een dividenduitkering krijgen. U krijgt evenveel als iemand die al veel langer aandeelhouder is.



Meestal wordt dividend eens per jaar uitbetaald. Sommige grote bedrijven zoals Unilever of Shell keren elk kwartaal dividend uit, meestal in de vorm van geld. Maar soms wordt het dividend herbelegd. In het laatste geval neemt het aantal beleggingseenheden toe en daalt de waarde per eenheid. Per saldo houdt u dezelfde waarde.



Het is soms lastig te bepalen hoe uw fonds of aandeel rendeert, als het dividend in geld wordt uitgekeerd. Op de site van uw fondsaanbieder en Morningstar.nl kunt u wel het rendement inclusief dividend zien. Daarnaast betaalt u vaak voor aan- en verkoop en soms ook servicekosten.

De eerste vraag bij beleggen moet zijn: Wat wil ik bereiken