Geldvraag: Is de hypotheek aflossen extra gunstig geworden?

Aflossen is dus een ideale oplossing voor senioren die eerder met pensioen willen

Als ze later hun woning verkopen, hebben zij dankzij het aflossen meer overwaarde. Als ze dan in een goedkoper huis gaan wonen, houden ze een aardig bedrag over voor hun pensioen. Aflossen is dus een ideale oplossing voor senioren die eerder met pensioen willen of die meer te besteden willen hebben vanaf de AOW-leeftijd.



Wie een hoog inkomen heeft, profiteert nog meer van het aflossen van de hypotheek. Mensen die 52 procent belasting betalen, moeten nu elk jaar een deel van de betaalde hypotheekrente optellen bij hun inkomen. In 2017 is dat 2 procent, en dat wordt elk jaar een half procent meer; uiteindelijk loopt het op naar 14 procent. Hoe meer ze aflossen, hoe lager het bedrag wordt dat ze moeten bijtellen. Het is niet toegestaan de betaalde rente bij de aangifte te verzwijgen.



Zitten er nadelen aan aflossen? Eigenlijk niet, maar u moet wel een reserve aanhouden voor toekomstige uitgaven voor onderhoud en renovatie. Anders moet u later de hypotheek weer uitbreiden en dat is duur, gezien de bijkomende kosten voor hypotheekadvies, bemiddeling en hypotheekakte. Hou dus genoeg geld achter de hand om het onderhoud van de woning uit eigen zak te betalen.



Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag aan Reinout? geldvraag@volkskrant.nl