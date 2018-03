Geldvraag: betaal ik de werkster bij ziekte of ontslag?

Drie dagen

Al deze regels gelden niet alleen bij huishoudelijk werk, maar ook voor tuinonderhoud, klussen, boodschappen doen en de hond uitlaten.



Onlangs legde de rechter een boete op van 8.500 euro voor het ontslaan van een werkster die nog maar 8 maanden in dienst was. Reden: de werkster was meer dan drie dagen per week in dienst, zodat zij niet onder het lichte regime viel van de regeling dienstverlening aan huis. Wie iemand daarvoor meer dan drie dagen in de week inhuurt, is een echte werkgever met alle verplichtingen die daarbij horen. Om iemand te ontslaan, is toestemming van het UWV nodig.



Dan de hulp maar zwart betalen? Dat haalt niets uit als de hulp maximaal drie dagen in de week werkt. Aangifte doen is haar eigen verantwoordelijkheid, dus zij kan aanspraak maken op haar rechten.



Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

