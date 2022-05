Gelden de woorden van Buffett ook voor de cryptomarkt?

‘Wees bang als anderen hebzuchtig zijn en wees hebzuchtig als anderen bang zijn’, is een van de klassieke citaten van Warren Buffett, de 91-jarige superbelegger. Beleggers moeten instappen als de angst regeert op de financiële markten, en uitstappen als de hebzucht toeslaat en iedereen nog net even op de rijdende trein wil springen.

Hoewel Buffett cryptoatheïst is – hij heeft gezegd nog geen 25 dollar te willen betalen voor alle crypto’s – heeft de wispelturige cryptomarkt zijn citaat gebruikt voor een heuse index. Het is de zogenoemde ‘Fear and Greed Index’ (Angst en Hebzucht Index), die wordt samengesteld op grond van enquêtes onder cryptobeleggers, berichten op sociale media en koersanalyses van experts.

Op een schaal van 0 tot 100 wordt de stemming aangegeven: van extreem angstig tot extreem hebzuchtig. In november stond de index op 85, ‘extreem hebzuchtig’. Zelfs grote twijfelaars, waaronder opvallend veel professionele beleggers, als pensioenfondsen, banken en vermogensbeheerders die tot dan toe weinig van cryptovaluta hadden moeten weten, besloten toch maar een deel of deeltje van hun vermogen in crypto’s te steken, voor als het toch wat zou worden.

Maar nu is het sentiment volledig omgeslagen. De index stond dinsdag op 10, ‘extreem angstig’. Of iedereen probeert zo snel mogelijk uit de trein te springen. Volgens crypto-onderzoeksbureau Coinglass werd alleen al het afgelopen weekeinde voor 400 miljoen dollar aan futurecontracten geliquideerd, omdat beleggers die met een hefboom op een stijging van de bitcoin hadden gegokt niet meer aan hun margeverplichtingen konden voldoen.

De waarde van de bitcoin, die in november nog bijna de 60 duizend euro aantikte, is nu gedaald tot onder de 30 duizend euro. Alleen al dit jaar heeft de bitcoin 38 procent verloren – een aanzienlijk groter verlies dan de aandelenmarkten. De AEX-index in Amsterdam daalde 17 procent en de Dow Jones in New York 11 procent.

En dan valt het verlies van de bitcoin nog mee, vergeleken met die van veel kleinere cryptomunten zoals Shiba Inu, Cardano en Polkadot. Zij verloren in het weekeinde 15 tot 20 procent. Volgens de beleggingsleer van Buffett is gezien de ‘extreme angst’ nu het ideale instapmoment aangebroken. Maar het loopt nog geen storm. Blijkbaar zijn er nog zoveel twijfels over crypto’s, dat koopjesjagers zich nog niet op de munt storten. Ze weten niet of ze de wijze nestor Buffett moeten volgen, die crypto als windhandel ziet. Of dat ze moeten vasthouden aan zijn beleggingsleer, die als even onfeilbaar geldt als de encycliek van een 90-jarige paus.

Uitzondering is de republiek El Salvador, dat in september vorig jaar als eerste land de bitcoin als officieel betaalmiddel adopteerde. In een tweet maakte president Nayid Bukele van het Latijns-Amerikaanse ministaatje bekend dat zijn regering onder het motto buy the dip maandag 500 bitcoins tegen 30.744 dollar had gekocht – een totale investering van 15,3 miljoen dollar. Het is de grootste aankoop van bitcoins van het land ooit.



Buffett zal het hem niet hebben aangeraden.