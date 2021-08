Geld klotst tegen de plinten bij investeerder HAL, Deutsche Bank heeft toch weer onderzoek aan de broek

Melchert Groot, ceo van HAL

HAL verdient miljarden aan de brillenoorlog

Niet dat HAL meteen op zwart zaad gezeten zou hebben als het misging – de investeringmaatschappij van de familie Van der Vorm heeft nog talloze andere waardevolle belangen – maar toch: de fameuze brillenoorlog zal op het hoofdkantoor in Rotterdam met spanning gevolgd zijn.

Nog even een korte samenvatting: het Italiaanse EssilorLuxottica (onder meer Ray-Ban) zou GrandVision overnemen, de keten achter onder meer Pearle en Eye Wish, met HAL als grootaandeelhouder. Maar toen kwam corona en wilden de Italianen af van de deal uit de zomer van 2019, omdat GrandVision door de pandemie minder waard was geworden. Een slepend juridisch gevecht volgde. Eind juni kreeg Essilor gelijk van een Zwitserse rechter, om gek genoeg kort daarna alsnog akkoord te gaan met de overname, voor het afgesproken miljardenbod.

En dat betaalt zich uit. Ceo Melchert Groot, en commissaris Martijn van der Vorm, feitelijk de baas, kunnen zich in de handen wrijven, blijkt uit de donderdag gepubliceerde halfjaarcijfers. De verkoop van GrandVision levert HAL een boekwinst op van 3,5 miljard euro. Dit jaar wordt een ‘significant’ hogere winst verwacht.

En 2021 wordt misschien nog wel mooier. HAL is ook grootaandeelhouder van Coolblue, dat binnenkort naar de beurs zou gaan. Dat brengt de familie Van der Vorm mogelijk wat dichter bij de titel rijkste familie van Nederland in Quote, een predikaat dat nu nog ferm in handen is van de Brenninkmeijers (C&A).

Wilco Dekker

Christian Sewing, ceo van de Deutsche Bank Beeld EPA

Deutsche Bank zit toch weer met schandaal

Het ging net zo lekker met Christian Sewing. Onder zijn leiding is Deutsche Bank, tot voor kort de zieke man van financieel Europa, aan een opmerkelijke comeback bezig. De ceo kondigde deze zomer aan de eerder gestelde bezuinigingsdoelen te laten varen. Niet omdat het snijden niet lukt, maar omdat het geld als vanouds binnenstroomt. Met ruim 800 miljoen euro viel de winst afgelopen kwartaal bijna twee keer zo hoog uit als analisten verwachtten.

Dat is nog eens fijne publiciteit. Deutsche Bank kwam het voorbije decennium vooral in het nieuws door smoezelige affaires. De grootste commerciële bank van Duitsland werd onder meer genoemd in verband met witwassen, het manipuleren van rente­tarieven, handel in Amerikaanse rommelhypotheken en schending van sancties tegen Iran, Syrië en andere onfrisse regimes.

Aan die indrukwekkende reeks dreigt nu toch weer een schandaal te worden toegevoegd. Volgens Bloomberg en The Wall Street Journal doen zowel de Duitse als de Amerikaanse autoriteiten onderzoek naar DWS. Die Duitse vermogensbeheerder, grotendeels in handen van Deutsche Bank, zou gejokt hebben over hoeveel van haar miljarden sociaal, groen en anderszins ethisch zijn belegd. Jammer voor Sewing. En een teken aan de wand voor de rest van de financiële sector. Greenwashing is daar aan de orde van de dag, dus het is moeilijk voorstelbaar dat DWS de enige is die te ver ging met overdrijven.

Koen Haegens