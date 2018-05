Geen verlossing voor boeren met 'fosfaatprobleem'

Sinds begin dit jaar is het aantal koeien in Nederland begrenst op de hoeveelheid fosfaat die zij in hun mest produceren. De regeling moet de hoeveelheid fosfaat die in het milieu terecht komt aan een maximum binden. Medio 2015 werden de fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal koeien per boerderij. Een aantal boeren had wel nieuwe stallen laten bouwen, maar had die niet op tijd gevuld met nieuw vee. Daardoor liepen zij fosfaatrechten mis en dus het recht om hun stallen alsnog te vullen.

De minister wil niet tegemoetkomen aan de oproep van 120 van deze boeren om een inhaalslag te mogen maken. Zij stellen dat zij zo’n 680 lotgenoten hebben. Een uitzondering zou er volgens Schouten toe kunnen leiden dat het fosfaatproductieplafond wordt overschreden. ‘We hebben maximaal gekeken of er nog opties waren om deze bedrijven tegemoet te komen. Tegelijkertijd is het ook wel nodig om op enig moment duidelijkheid te geven, omdat deze bedrijven al geruime tijd in onzekerheid zitten’, aldus Schouten.

