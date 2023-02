Geen techmalaise voor Uber: recordomzet dankzij groei taxiritten

Tientallen chauffeurs van Uber demonstreren dinsdag bij het hoofdkantoor. Zij verlangen een betere betaling omdat zij naar eigen zeggen worden onderbetaald, iets wat Uber tegenspreekt. Beeld Lina Selg

Het beste kwartaal uit de geschiedenis van Uber, zo noemt topman Dara Khosrowshahi de laatste drie maanden van 2022. Dankzij ‘de robuuste vraag en recordmarges’ draaide zijn bedrijf een kwartaalomzet van ruim 8 miljard euro, bijna de helft meer dan in 2021.

Ook de winst − voor aftrek van belastingen en afschrijvingen − steeg mee naar ruim 610 miljoen euro. Al hield het bedrijf onder de streep wel minder over dan in 2021, toen er meer papieren winst werd geboekt.

De hoge omzet is grotendeels te verklaren door het verdwijnen van de corona-lockdowns. Waar mensen de afgelopen jaren nog veel thuiszaten, werden in 2022 weer volop Ubers besteld om erop uit te gaan.

Voor het eerst sinds 2020 oversteeg het aantal taxiritten ook weer het aantal maaltijdbestellingen via de Uber-app. In totaal werd er wereldwijd bijna 29 miljard euro besteed aan Uber-ritten en maaltijdbestellingen, 19 procent meer dan een jaar eerder.

Uber lijkt daarmee veel minder last te hebben van het gedaalde vertrouwen onder consumenten en investeerders dan andere spelers in de techsector. Uber is wat dat betreft ook een heel ander platform dan Google of Facebook, stelt Paul Weeteling, tech-analist bij beleggersplatform IEX.nl. ‘Zij moeten het bijvoorbeeld niet hebben van de advertentiemarkt, waar het nu minder goed gaat.’

Anderzijds waren de coronajaren voor Uber veel minder vet dan voor de meeste techbedrijven. Uber moest bijna duizend banen schrappen in 2020, terwijl andere techgiganten juist floreerden tijdens de lockdowns door de grote vraag naar online entertainment en thuiswerk-software. ‘De grote groeicijfers die je nu ziet bij Uber zijn vooral een gevolg van de slechte coronajaren. Je ziet dat de vraag naar on demand-mobiliteit weer herstelt.’

Ontevreden chauffeurs

In tegenstellingen tot andere grote techbedrijven hoeft Uber nu naar eigen zeggen niet massaal mensen de laan uit te sturen. Toch zijn de chauffeurs van het bedrijf allesbehalve blij. Dinsdag verzamelden circa honderd van hen zich nog voor het Nederlandse hoofdkantoor in Amsterdam en ook in Engeland werd gestaakt. De chauffeurs vinden dat ze te weinig betaald krijgen.

De FNV voert al een tijd actie tegen het bedrijf. Chauffeurs worden volgens de vakbond niet behandeld als zzp'ers, maar worden ook niet in loondienst genomen. Eerder won FNV al een rechtszaak tegen Uber, waarin de rechter oordeelde dat de Uber-chauffeurs wel degelijk moeten worden aangemerkt als werknemers. Ook internationale rechters kwamen tot die conclusie.

Toch onttrekt Uber zich tot dusver aan de uitspraak. Het bedrijf stelt dat chauffeurs al meer verdienen dan onder een taxi-cao en benadrukt dat het gros van de chauffeurs helemaal niet in dienst wil. Het vonnis van de rechtbank is volgens de taxidienst bovendien niet uitvoerbaar.

Uber: cao onduidelijk

Directeur Noord-Europa, Maurits Schönfeld, stelt dat de taxi-cao niet geschikt is voor ‘ons segment van taxivervoer’. De cao zou onvoldoende duidelijkheid geven over wie voor de voertuigkosten opdraait en wanneer de chauffeurs betaald moeten worden − alleen als zij een rit accepteren of zodra zij inloggen op de Uber-app.

Een poging van de FNV om een dwangsom voor Uber af te dwingen mislukte. Het Hof oordeelde dat eerst de uitspraak in hoger beroep moet worden afgewacht. Mogelijk zou de uitkomst van dat beroep, dat dit voorjaar wordt verwacht, nog problemen kunnen opleveren voor het verdienmodel van Uber.

Topman Khosrowshahi kent vooralsnog geen vrees. In 2023 verwacht Uber nog betere resultaten, schrijft hij in een toelichting op de jaarcijfers. Beleggers zijn in ieder geval tevreden. Bij de opening van Wall Street woensdag steeg het aandeel van Uber met 4,6 procent.