Geen suikertaks op frisdrank, maar ‘subsidie’ voor lightproducten

Energiedrankje wereldwijd in de ban

De commerciële ruimte voor energiedrankjes als Red Bull vermindert wereldwijd. Van Zuid-Korea tot Uruguay worstelen beleidsmakers met de ongezonde drankjes die leiden tot overgewicht en andere gezondheidsklachten. In steeds meer landen wordt de verkoop aan minderjarigen aan banden gelegd.

De eerste verboden dateren al van begin deze eeuw vanwege zorgen over de toevoeging van de zoetstof taurine. Vanwege de vermeende neurologische bijeffecten mochten de drankjes niet worden verkocht in Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Uruguay. In 2008 zette Europese regelgeving een streep door de verboden in Europa, maar de verkooprestricties in die drie landen bleven overeind. In 2009 werd de verkoop van Red Bull in een aantal Duitse deelstaten verboden nadat er sporen van cocaïne waren gevonden in het mixdrankje Red Bull Cola, zo meldt Energy Drinks Lawsuit, een online forum van advocaten die de belangen van consumenten behartigen. Ze voeren momenteel een zaak tegen de producenten van Monster Energy.

Sinds 2013 nemen de bezwaren toe na wetenschappelijk onderzoek over de gezondheidsrisico’s. Cafeïne- en suikerhoudende drankjes als Red Bull, Monster Energy en Rockstar leiden bij veel gebruik ook tot hartritmestoornissen, concentratieproblemen, slapeloosheid en bij beperkte inname al aantoonbaar tot overgewicht en hyperactiviteit. Om die reden gaan er steeds meer stemmen op de verkoop aan kinderen te beperken en meer waarschuwingen af te geven over de gezondheidsrisico’s. Sinds 2004 staat wel al te lezen op drankjes die meer dan 150 milligram cafeïne bevatten, dat het product ‘niet wordt aanbevolen’ voor kinderen of vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

In 2012 verbood Koeweit al de verkoop van de drankjes aan minderjarigen na twee tienerdoden die in verband werden gebracht met de inname van Red Bull, zo meldt Energy Drinks Lawsuit. Later volgden Litouwen, India, en Letland. Ook in Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn de verkoopmogelijkheden aan kinderen nog steeds gelimiteerd.

Zuid-Korea maakte donderdag eveneens bekend vanaf aankomende maandag de verkoop van koffiehoudende drankjes op scholen te verbieden. Eerder werd in dat land al reclame voor fast food, snoep en suikerhoudende drankjes verboden tijdens tv-zendtijd voor kinderen. In Canada geldt een totaalverbod op drankjes die meer dan 180 milligram cafeïne bevatten.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de grootste supermarktketens begin dit jaar al gestopt met de verkoop van energiedrankjes. Ook de Lidl en de Aldi hebben aangekondigd de drankjes uit de schappen te halen.