Geen roebels, toch gas: Rusland en de rest van Europa kunnen niet zonder elkaar

President Poetin zet zijn handtekening op een gaspijpleiding in Vladivostok, in het uiterste oosten van Rusland. Beeld AFP

Of het een 1 aprilgrap was van Poetin, is niet duidelijk. Maar op de eerste dag van april is het Russische gas gewoon naar de rest van Europa blijven stromen, zonder dat er ook maar een belletje in roebels is betaald. Leverancier Gazprom zei vrijdag ook nog eens dat het van plan is gas te blijven leveren aan wat wel ‘de onvriendelijke landen’ wordt genoemd: de landen die de sancties hebben aangekondigd.

Nu zijn de Nederlandse gasafnemers ook niet in staat – samen met de rest van de Europese gasafnemers – om het gas in roebels af te rekenen. Daarvoor zijn er onvoldoende liquiditeiten in de Russische munt beschikbaar op de markt. Ze zouden dan roebels moeten kopen bij de Russische centrale bank, waarmee zij de sancties zouden overtreden. Dat zijn ze niet van plan. Ze kunnen wel gewoon in euro’s en dollars blijven betalen, omdat die in verband met de gasleveranties niet onder de sancties vallen en ook niet van het internationale betalingssysteem Swift zijn afgesloten.

Dochters van de Russische banken in West-Europese landen, zoals van Gazprombank, zouden in het uiterste geval als clearingbank kunnen functioneren. Zij zetten de eurorekeningen dan in roebelrekeningen om. Dan krijgt Poetin – in casu Gazprom – betaald in roebels terwijl de gasafnemers in euro’s en dollars betalen.

Tot nu toe lijkt het op een spelletje politiek blufpoker. Poetin die betaling in roebels eist en westerse gasafnemers die niet in roebels willen en kunnen betalen. Ze kunnen ook allebei niet zonder de gasdeals. De al zwaar getroffen Russische economie zou een enorme nieuwe klap krijgen zonder gasinkomsten uit Europa, hoewel de Russen alternatieve markten in de rest van de wereld hebben om gas (mogelijk tegen dumpprijzen) te verkopen. Europa kan het Russische gas op korte termijn niet missen.

Dochter van Gazprom

Eneco (5,6 miljoen klantcontracten) is in Nederland een grote afnemer van Russisch gas. Het heeft een langjarig contract dat in 2030 afloopt. De energiemaatschappij haalt 10 tot 15 procent van haar gas uit Rusland. Dat gebeurt via Wingas, de Duitse dochter van het Russische Gazprom. Die factureert het gas ook. In euro’s. Dat gebeurt uiterlijk in de derde week van elke maand. Eneco maakt de rekening van zijn Nederlandse bankrekening over aan de bankrekening van Wingas bij een Duitse bankk. Daarnaast koopt Eneco waarschijnlijk ook indirect Russisch gas omdat het gas koopt op de internationale handelsmarkt. Op deze markt is de exacte herkomst van het gas onbekend. Dit gas is veel duurder.

Vattenfall, een andere grote gasleverancier in Nederland, heeft nog een paar kortlopende contracten met Gazprom. Het laatste daarvan verloopt eind volgend jaar. In september kondigde Vattenfall aan wegens economische redenen geen gas meer af te nemen van Russische bedrijven. Maar volgens Vattenfall kan niemand garanderen dat er geen Russisch gas zit in wat aan de huishoudens wordt geleverd. ‘Op een gegeven moment komt al het gas uit Rusland en Noorwegen in de pijpleidingen samen’, aldus Robert Portier van Vattenfall. ‘Het gas uit het fornuis is dan ook een mengsel van al dat gas. En als een afnemer gas op de internationale markten doorverkoopt is de herkomst niet altijd meer duidelijk. Daar zou dan ook Russisch gas bij kunnen zitten.’