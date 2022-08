Geen muntje meer in winkelwagen Albert Heijn: tijdens coronacrisis ging het ook zonder

Winkelwagentjes bij een vestiging van Albert Heijn in Hoofddorp. Beeld ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van Albert Heijn na berichtgeving van Nu.nl. Het is voor het eerst dat zo’n grote Nederlandse keten, met zo’n negenhonderd supermarkten, in zijn geheel afstapt van het tientallen jaren geleden ingevoerde muntslot.

Aanleiding om van de muntjes af te stappen, is terug te voeren op een coronamaatregel. Bij het uitbreken van de pandemie in 2020 stopten winkels tijdelijk met de muntsloten, uit vrees dat de aanrakingen ervan tot besmettingen zouden leiden. Dat ging eigenlijk best, aldus de woordvoerder van Albert Heijn: klanten bleken niet meer of minder winkelwagens mee te nemen.

Klantvriendelijker

De voordelen van het beveiligingssysteem wegen niet langer op tegen de nadelen, concludeert de keten. Albert Heijn acht het klantvriendelijker om de muntjes achterwege te laten. Ook verwacht het plastic rommel te voorkomen: ooit was het de bedoeling dat klanten contant geld in de wagen stopten, tegenwoordig zijn plastic en metalen nepmuntjes in zwang. Voorlopig plakken supermarkten de sloten af, het plan is om ze later helemaal te verwijderen.

Mochten er rond winkels binnenkort toch veel wagens op straat rondslingeren, dan heeft Albert Heijn een andere beveiligingsmaatregel achter de hand. ‘We hebben bij circa veertig winkels een systeem waarbij de karren blokkeren als ze buiten het winkelgebied komen’, aldus de woordvoerder. Het gaat om plekken waar klanten het vaak verzuimen om karretjes terug te brengen, muntslot of niet.

Ook voor supermarktketen Coop pakte het goed uit toen het tijdens de coronacrisis van de munten af stapte, aldus een woordvoerder. Vestigingen bepalen zelf of ze hun karretjes op deze manier beveiligen, dit is (nog) niet centraal geregeld. Ook sommige winkels van Spar en Jumbo kiezen er zelf voor om geen sloten te gebruiken.

Karretjes verbouwd tot konijnenhok

Het muntslot deed zijn intrede in de jaren tachtig. Uit frustratie over op parkeerplaatsen achtergelaten karretjes of diefstal, grepen winkeliers massaal naar de maatregel. Sommige klanten waren gewoon gemakzuchtig of slordig, anderen sloopten de karren om er muren mee te versieren, konijnenhokken van te maken of er zelf voertuigen van te bouwen, aldus Het Parool in 1983.

De keten Dirk van der Broek, tegenwoordig Dirk, probeerde het eerst met spaarzegels voor klanten die hun karretje weer afleverden, waarbij tien zegels recht gaven op een taart. Dat haalde weinig uit, schreef de krant destijds.

De muntsloten bleken succesvoller. Het geld dat erin gaat, staat niet in verhouding tot de prijs van de wagen – vandaag de dag meer dan 100 euro. Toch bleek het vooruitzicht een muntje terug te krijgen psychologisch sterk genoeg om het aantal verdwenen of rondslingerende karretjes drastisch terug te brengen.

Niet alle winkeliers waren desondanks meteen happig om over te stappen op een muntsysteem. Winkels in Leeuwarden hikten tegen de kosten van ongeveer 100 gulden per slot aan en gaven aan eerst de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit af te willen wachten, schreef de Leeuwarder Courant in 1984. Bovendien, zo vreesden de winkeliers, zouden klanten weglopen die geen zin hadden in de extra ‘rompslomp’.