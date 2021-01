Geen korting op pensioenen ambtenaren, leraren en zorgmedewerkers

Lees ook:

Net voor de verkiezingen in maart 2021 komt minister Koolmees met zijn conceptwetsvoorstel over een nieuw pensioensysteem. Wordt het geld uit de pensioenpot, nu ruim 1.500 miljard euro, eerlijk verdeeld over de generaties? En hoe zit het met de risico’s?

Door de vergrijzing komt het Nederlandse pensioenstelsel in de knel. Aan minister Koolmees (Sociale Zaken) de taak het probleem op te lossen. Wat weet u over pensioenen?



Over uw pensioen hoort u zelden goed nieuws, hoe komt dat? Dat is het gevolg van de alles overheersende rol van de lage rente. In 2006 werd de ‘vaste’ rente van 4 procent waarmee pensioenfondsen mochten rekenen, vervangen door de dagrente. Die rol verliest de rente in het nieuwe systeem.