Geen inspecteur die over de schouder meekijkt: kalverfraude is eenvoudig, 'maar zoiets doe je toch niet?'

Fraudeurs

Alle boeren zijn fraudeurs, zullen Nederlanders denken Boer Pijs

Aan de keukentafel in zijn boerderij in Etten-Leur toont Pijs zich zowel moedeloos als verontwaardigd. Afgelopen dinsdag hoorde de Brabantse boer voor het eerst van de kalverfraude, zoals de op het oog omvangrijke fraude in de Nederlandse melkveehouderij wordt genoemd. Ondanks zijn functie als voorzitter van de Etten-Leurse afdeling van boerenorganisatie ZLTO vernam Pijs, een middelgrote melkveehouder met 130 koeien, het slechte nieuws op hetzelfde moment als ieder ander. Hij wist meteen: dit schaadt niet alleen de daders, maar de hele sector. 'Alle boeren zijn fraudeurs, zullen Nederlanders denken.'



In 2017 werden bij 7.700 van de 18 duizend melkveehouders onwaarschijnlijk veel meerlingen geboren: meer dan 5 procent van de kalfjes. Gebruikelijk is 3 tot 5 procent. Tweeduizend boeren meldden zelfs 1 op de 10 kalfjes of nog meer als tweeling aan. Bedrog, vermoedde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Want het loont om te doen alsof één koe twee kalfjes heeft gekregen, in plaats van twee koeien elk één kalf. Een van de moeders blijft dan in de boeken staan als 'vaars', een koe die nog nooit gekalfd heeft. Deze jongvolwassen koeien tellen maar voor de helft mee in de fosfaatadministratie.