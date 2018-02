Geen 'buckets' voor de Britten: honderden KFC-filialen dicht door fout bij distributeur DHL

KFC erkent dat de nieuwe transporteur met opstartproblemen kampt. Het kan niet zeggen wanneer de normale gang van zaken is hersteld.



Van de 900 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk waren er dinsdagochtend 646 gesloten. Maandagavond waren er 575 dicht. KFC heeft een website opgezet waarop klanten kunnen zien waar in de buurt ze wél terecht kunnen voor een 'bucket' kipstukjes.



Met grappen probeert de keten haar clientèle te charmeren: 'The Colonel is working on it.' De kolonel is oprichter Harland David Sanders. Sanders begon de keten in 1952. Hij stierf in 1980 en draait zich volgens sommige twitteraars nu om in zijn graf.