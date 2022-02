Gedupeerde certificaathouders Triodos noemen coulant bedoelde opkoopregeling ‘bizar’

De afdeling klantcontact van Triodos Bank Nederland in Zeist. Beeld Freek van den Bergh

In totaal heeft Triodos een bedrag van 16,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om certificaten – een soort alternatief voor aandelen – terug te kopen van houders, zo maakte de bank dinsdag bekend. Certificaathouders mogen voor maximaal 2.000 euro deelnemen aan de opkoopregeling, terwijl de meeste beleggers veel meer geld hebben uitstaan. Voor de meest schrijnende gevallen die acuut geld nodig hebben, geldt wel een uitzondering. Voor hen is maximaal 6.000 euro beschikbaar.

‘Maar het is schrijnend en arrogant dat je je hele hebben en houden, schulden en kwalen aan de bank moet prijsgeven om voor die regeling in aanmerking te komen’, schrijft Triodom, een stichting die 1.435 gedupeerden zegt te vertegenwoordigen die samen ongeveer 90 miljoen euro hebben ingelegd in de certificaten. De stichting noemt het terugkoopprogramma ‘een bizar voorstel dat niemand echt helpt’ en bestudeert de ‘mogelijkheden van juridische acties’ tegen Triodos.

Ideële achtergrond

De vreemde constructie met certificaathouders heeft te maken met de ideële achtergrond van de bank. Bij de oprichting in 1980 zijn geen aandelen uitgegeven maar is een stichting opgericht waarin investeerders via certificaten het startkapitaal voor de bank leverden. Met beleid mogen de certificaathouders zich niet bemoeien. Via de stichting deelden zij wel mee in de winst van de bank. Wanneer zij van hun certificaten af wilden, konden zij die via de bank verkopen. De waarde van de certificaten was afhankelijk van het balanstotaal van de bank.

Jarenlang functioneerde het systeem goed, maar toen de pandemie uitbrak, liep het helemaal vast. Ineens wilden veel certificaathouders tegelijk hun stukken verkopen. Omdat daarvoor onvoldoende geld beschikbaar was, besloot Triodos de handel stil te leggen. Ongeveer 45 duizend beleggers, die gezamenlijk zo’n 1,2 miljard euro hadden ingelegd, konden daardoor niet meer bij hun vermogen.

Handelsplatform

De bank kondigde eind vorig jaar aan de handel te gaan organiseren via een speciaal handelsplatform, maar het zal nog vele maanden duren voordat dat geregeld is. Bovendien waarschuwde Jeroen Rijpkema, de bestuursvoorzitter van Triodos, dat hij verwacht dat de waarde van de certificaten op zo’n handelsplatform met 30 tot 40 procent zullen dalen.

De woede bij veel certificaathouders daarover is groot. Het is voor de bank allemaal zeer pijnlijk omdat deze certificaathouders in principe mensen zijn die om ideële redenen hun geld in de bank hebben gestoken. Met de opkoopregeling is het dus niet gelukt de relatie met die boze investeerders te herstellen. Triodom schrijft in een reactie niet anders te kunnen concluderen dan ‘dat het ‘terugkoopprogramma’ bedoeld is voor het schoonvegen van het eigen straatje (om claims te voorkomen)’.