Gedragen Nederlandse banken en bedrijven zich te veel als ‘zonnebloemen’?

Dinsdag berichtte deze krant dat bedrijven die extra kosten moeten maken vanwege de Brexit compensatie krijgen. Het gaat om 10 tot 40 duizend euro per bedrijf, in totaal 185 miljoen euro.

De Nederlandse econoom Arnoud Boot introduceerde enkele jaren geleden de term zonnebloemkapitalisme. Hij verwees daarmee naar banken, bedrijven en andere instellingen die zich bij tegenslagen meteen richten op de overheid en centrale banken. Dankzij het ruime monetaire beleid van toenmalig Fed-voorzitter Alan Greenspan was in de jaren voor de kredietcrisis het zonnebloemeffect vol in werking. Banken dachten met die rugdekking onbeperkt risico’s te kunnen nemen en maakten daardoor superwinsten, onder meer met de handel in Amerikaanse hypotheekleningen. Toen het misging, moest de overheid te hulp schieten, omdat anders het financiële systeem zou instorten. Banken waren too big to fail.

En dat is sindsdien alleen maar erger geworden. Zelfs de kroeg en de warme bakker zijn too big to fail geworden. Eerst was covid-19 de reden om ze te hulp te schieten, nu de energiecrisis. ‘De druk op de politiek om de oude economie koste wat kost te steunen, benadeelt nieuwe bedrijfjes die niet kunnen lobbyen, en voorkomt dat bedrijven tijdig herstructureren’, zo scheef Boot onlangs nog op MeJudice.nl. De zogenoemde ‘creatieve vernietiging’ – bekend van de econoom Joseph Schumpeter – wordt stilgezet, terwijl dat juist de enige motor is voor echte economische groei. Privileges afdwingen bij nationale overheden, zwak mededingingsbeleid en ruim monetair beleid zijn in de ogen van Boot voorbeelden van het zonnebloemkapitalisme.

Volgens de laatste cijfers van het CBS kregen 652 duizend bedrijven in totaal 34 miljard aan overheidssteun tijdens de coronapandemie. Nu doen ze vanwege de hoge energieprijs opnieuw een beroep op de overheid en zal het ook weer in de miljarden gaan lopen. Nederlandse bedrijven anticiperen inmiddels op overheidshulp in moeilijke tijden. In goede tijden durven ze zich steeds dieper in de schulden te steken en leggen ze geen buffers meer aan voor tegenslagen. Ze hopen dat in slechte tijden overheden en centrale banken iedereen een infuus aanbieden.

In goede tijden kan dus alle winst worden uitgekeerd en aandelen worden ingekocht. ING, die in de kredietcrisis door de belastingbetaler overeind moest worden gehouden, fêteerde donderdag zijn aandeelhouders niet alleen met een dividend van 14 procent op de aandelenkoers, maar besloot ook nog eens voor 1,5 miljard aandelen in te kopen.

Het zonnebloemkapitalisme is schadelijk voor de economische ontwikkelingen. Het remt innovatie. Al jaren wordt geklaagd over de lage productiviteitsstijgingen en de zombificatie van de economie.

De overheid moet de economie stimuleren. Maar dat moet ze doen met investeringen in infrastructuur, onderwijs en research. Ze kan ook een helpende hand bieden aan startende ondernemingen. Maar daarna moeten private partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Anders houdt Nederland alleen nog maar RSV’en over, om een vergelijking te maken met de scheepsgigant die begin jaren tachtig failliet ging na miljarden overheidssteun te hebben opgestreken.

Ieder bedrijf in Nederland zag de Brexit aankomen. Ieder bedrijf had er ook op kunnen anticiperen. Maar zonnebloemen zijn ziende blind en horende doof.