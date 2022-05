Gasunie huurt tweede drijvende lng-terminal om van Russisch gas af te komen

De verwachting is dat het drijvende lng-platform S188 van Exmar begin augustus in de Groningse Eemshaven arriveert. Beeld Exmar

De schepen kunnen ladingen vloeibaar gemaakt aardgas (lng) weer omzetten in gasvorm, waarna het aan het gasnet kan worden geleverd. Daarnaast kunnen de tankers worden gebruikt als gasopslag. Gasunie heeft de vaartuigen gehuurd voor een periode van vijf jaar. Naar verwachting zijn de installaties dit najaar operationeel.

Minister Rob Jetten voor Energie en Klimaat maakte vorige maand bekend dat Nederland nog dit jaar helemaal wil stoppen met de invoer van aardgas uit Rusland. Het kabinet zet vol in op de import van vloeibaar gas uit onder meer Qatar en de VS. Naast de twee lng-schepen in de Eemshaven werkt Gasunie aan uitbreiding van de capaciteit van een bestaande lng-terminal op de Rotterdamse Maasvlakte. De investeringen gaan zorgen voor een verdubbeling van de lng-capaciteit in Nederland.

‘Europees probleem’

Vorig jaar importeerde Nederland zo’n 9 miljard kuub aardgas uit Rusland. ‘Die kunnen we wel van elders importeren’, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro. Maar volgens de econoom kan Nederland zijn gastekorten niet alleen oplossen. ‘Het is een Europees probleem. Tekorten in andere landen hebben ook invloed op de Nederlandse energiemarkt. Europa is in feite één grote gasmarkt, goed voor 150 miljard kuub. Daarom probeert Brussel nu gezamenlijk gas in te kopen. Alleen eist Qatar dat gas onderling niet wordt doorverkocht.’

Gas onderling aan elkaar leveren is sowieso een lastig verhaal, omdat sommige landen met hun gasinfrastructuur niet gekoppeld zijn aan andere landen. Van Cleef: ‘Dat zorgt in het Verenigd Koninkrijk al voor problemen. De voorraden zitten vol, maar ze krijgen het niet weg. Als gevolg gaan de gasprijzen omlaag.’

De marktprijs van lng ligt nu gemiddeld vijf keer hoger dan een jaar geleden. Er is een mondiaal tekort dus gaat het gas naar de hoogste bieder, zegt Van Cleef. ‘Nederland kan de recordprijzen wel betalen en heeft ook voldoende invoercapaciteit. Dat is het probleem niet. Maar het is afwachten of de gasprijzen deze winter nog zo hoog zijn. Zo niet, dan moeten bedrijven hun gas straks met verlies gaan verkopen. Al heb ik begrepen dat de overheid in dat geval garant staat.’