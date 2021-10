Gasprijscompensatie is makkelijker gezegd dan verstandig gedaan

De Kamer heeft het kabinet deze week gevraagd met voorstellen te komen om Nederland te compenseren voor de plotseling sterk gestegen gasprijzen. Dat is sympathiek bedoeld maar erg lastig goed uit te voeren. Laten we kijken waarom.

Eerste probleem: alleen huishoudens helpen of ook bedrijven? Grote energieverbruikers in de industrie voelen de gestegen gasprijs sterk. Aluminiumbedrijf Aldel uit Delfzijl (400 werkenden) legt de productie van vloeibaar aluminium stil. Om een ton aluminium te produceren (opbrengst 2500 euro) moet 4500 euro aan energiekosten worden betaald. Dat kan niet uit. Maandag gaat de onderneming in gesprek met vakbonden en ondernemingsraad over de gevolgen voor de werkenden.

Moet de overheid Aldel, en andere energiegrootverbruikers, te hulp schieten? Dat is wel een dilemma hoor. Het is vooral een tijdskwestie. Voor de korte termijn: ja, tuurlijk, al was het maar omdat de flexwerkers anders maandag weer eens aan het kortste eind trekken. Maar er is ook de (iets) langere termijn waarop we klimaatbeleid voeren, en juist willen dat energie-intensieve bedrijven via hogere prijzen van energie worden gedwongen hun productieprocessen te vergroenen, en hun klanten een prijsprikkel krijgen om naar alternatieven te zoeken. Als de klanten blijkbaar geen 5000 euro per ton aluminium willen betalen, waarom zou de overheid hen dan (van ons aller belastinggeld) gaan subsidiëren? Wijsheid op de korte termijn botst hier dus hard op wijsheid voor de lange termijn.

Huishoudens. Voor huishoudens geldt, om te beginnen, eenzelfde dilemma. Op de korte termijn bekeken is het vervelend dat de energierekening een onverwacht grote hap neemt uit de koopkracht. Maar tegelijkertijd is het een lekkere impuls om huishoudens aan te zetten tot energiebesparing, zowel in het dagelijks gedrag (verwarming graadje lager, korter douchen, enzovoort) als bij het besluiten te investeren in isolatie van de woning. Hoge energieprijzen zijn, zo bekeken, geen probleem maar juist een zegen.

Hier blijft het niet bij, wat de moeilijkheden van compensatie betreft. Een deel van de huishoudens heeft gekozen voor een contract met dagelijkse marktprijzen, maar een ander deel heeft de prijzen voor een paar jaar vastgezet, juist omdat ze het risico van plotseling stijgende prijzen niet wilde lopen en voor vastigheid wel wat extra wilden betalen. De dagprijshuishoudens krijgen deze winter de volle laag, maar huishoudens met vaste prijzen voelen geen centje pijn (tenzij hun vaste contract toevallig net afloopt natuurlijk). Willen we dan nu alleen de, zeker achteraf gezien, onverstandige huishoudens compenseren voor de gestegen gasprijs? Of ook de verstandige met vaste prijzen? En wat in zo’n geval te doen met vaste contractanten wier overeenkomst toevallig net afloopt?

En dan is er nog een derde vraagstuk: de inkomensverdeling. De gasprijsstijging tikt zwaarder aan bij huishoudens met een laag inkomen (die hierover relatief weinig belasting betalen) dan bij huishoudens met hoge inkomens (die hierover relatief veel belasting betalen). Willen we dan alle huishoudens in gelijke mate compenseren, of, uit rechtvaardigheidsoverwegingen, alleen de laagste inkomens? En vinden we het dan oké dat de hoogste inkomens twee keer betalen voor de gestegen gasprijs: via de energierekening én via de belastingen?

Vragen om ‘compensatie voor gestegen gasprijzen’ is niet moeilijk, en het klinkt natuurlijk sympathiek. Het klinkt ook rechtvaardig: niemand zag deze gasprijsexplosie aankomen, dus kon niemand zich erop voorbereiden. Maar dit omzetten in verstandig beleid voor de korte én lange termijn is een waagstuk vol voetangels en klemmen.

Sterkte kabinet!

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.