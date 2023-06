Gasprijs maakt vreemde sprongen, analisten wijzen naar speculanten die daar flink aan verdienen

Mevrouw Sterrenberg, 86 jaar, kookt weer op een ouderwets oliestelletje om de energiekosten te drukken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Begin deze maand bereikte de gasprijs het laagste punt op iets boven de 20 euro per megawattuur. Maar sindsdien liep de grafiek weer op, met als meest opmerkelijke moment de prijspiek van donderdag, toen diezelfde megawattuur ineens 50 euro kostte. Kort daarop zakte hij weer terug tot onder de 40 euro.

Er zijn verklaringen voor die prijsstijgingen. Zo is het erg warm in Europa en Azië, en daardoor vreten de airco’s energie. Afgelopen week bleek bovendien dat er onvoorzien onderhoud gepleegd moet worden aan Noorse pijpleidingen. Daardoor komt er iets minder gas op de markt dan gedacht. ‘Zulk nieuws geeft altijd een reactie op de markt’, zegt analist Andreas Schroeder van ICIS, een bureau dat marktinformatie levert voor de energiehandel. ‘Maar zo heftig als afgelopen week is niet rationeel.’ Schroeders vermoedt dat speculanten de wisselingen veroorzaken. ‘Dat zoeken we nu uit.’

Meteoroloog en marktanalist Klaas Dozeman van het Haagse handelshuis Brainchild Commodity Intelligence heeft voor die conclusie geen onderzoek nodig. ‘Hier is duidelijk sprake van een zogenoemde short squeeze, waarbij speculanten een relatief kleine prijsstijging aangrijpen om deze stijging sterk te vergroten. Handelaren die juist gerekend hadden op een verdere prijsdaling, komen hierdoor in de problemen. Om hun risico af te dekken moeten ze snel gas inkopen, waardoor de prijs nog verder stijgt. Op die top verkopen de speculanten weer.’

Wie de verliezers zijn in dit spel is voor Dozeman niet zo eenduidig. ‘Dat kunnen energiebedrijven en fabrieken zijn, maar ook gewoon andere handelaren.’ Het gaat in elk geval om mensen die ervan zijn uitgegaan dat de gasprijs komende maanden verder zou dalen. Daar is ook alle reden toe. De gasopslagen in Europa zijn al voor meer dan 70 procent gevuld en dreigen dus ruim voor het begin van de winter al tjokvol te raken.

Dat laatste is nog steeds de belangrijkste trend, stellen beide analisten. De Chinese economie draait nog steeds niet op volle toeren en is deels overgeschakeld op goedkope Russische kolen. In Japan zijn ook weer kerncentrales aangezet. Al met al is er tijdens de zomermaanden, waarin relatief weinig gas wordt verstookt, dus veel aanbod van gas. Vrijdagmiddag sloot de gasprijs rond de 35 euro.