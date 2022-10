Gas wordt goedkoper: hoeveel scheelt dat voor de schatkist?

Lng-installatie Gasunie op Maasvlakte. Beeld ANP

De groothandelsprijs van gas is afgelopen maanden flink gedaald. Gas dat in november geleverd moet worden, kost nu nog rond de 100 euro per megawattuur, minder dan eenderde van de piek afgelopen zomer.

Dat gaat dus de goede kant op – niet alleen voor consumenten en bedrijven, maar ook voor de schatkist, want vanaf 1 januari treedt het prijsplafond voor gas en elektra in werking. Vanaf dat moment neemt de overheid een deel van de energierekening van Nederlandse huishoudens over. Althans: zodra het te betalen bedrag boven het energieplafond ligt. Hoe lager de gasprijs, hoe minder de overheid hoeft bij te leggen.

Maar is de groothandelsprijs al zo ver gezakt dat het prijsplafond straks niet meer wordt gehaald? (Het prijsplafond voor elektriciteit blijft hier verder onbesproken, maar de stroomprijs beweegt mee met de gasprijs.)

Kale gasprijs

De eerste stap naar een antwoord op de vraag is redelijk rechttoe rechtaan. Het prijsplafond is vastgesteld op 1,45 euro per kubieke meter gas. Consumenten die meer betalen dan dat tarief, krijgen alles boven het plafond vergoed, tot een verbruik van 1.200 kuub per jaar. Van die 1,45 euro bestaat ongeveer 59 cent uit belasting, becijfert voorlichtingsbureau Milieu Centraal. De ‘kale gasprijs’ zou dus rond 86 cent per kubieke meter moeten liggen om netto op de plafondprijs uit te komen.

Een gasprijs van 86 cent per kubieke meter komt ongeveer overeen met een prijs van 85 euro per megawattuur. Dat is dus nog altijd lager dan de novemberprijs, en helemaal lager dan de prijs die nu betaald wordt voor gas dat in de maanden december tot en met maart wordt geleverd. Die ligt tussen de 130 en 140 euro per megawattuur. Zo bezien zou je zeggen dat de groothandelsprijs nog met ruim 50 euro moet zakken om onder het prijsplafond uit te komen.

Maar zo simpel is het niet. Om te beginnen berekenen energiebedrijven hun inkoopprijs niet een-op-een door aan klanten. Daar zit nog een flinke marge bovenop. Omdat ze eraan willen verdienen, omdat zij zelf ook btw betalen op de inkoop van gas en vooral omdat het runnen van een energiebedrijf veel ingewikkelder is dan simpelweg wat gas inkopen voor de komende maanden. Daarvoor is het energieverbruik van consumenten te grillig, onder meer door de sterke invloed van het weer.

Vraag en aanbod

Handelaren van energiebedrijven zijn vaak zelfs tot op het laatste moment gas en elektra aan het in- en verkopen, om zo het aanbod in balans te brengen met de vraag van hun consumenten. De inkoopprijs van een energiebedrijf is zodoende een ingewikkelde optelsom van allerlei deals die zijn gesloten over een periode van soms wel jaren tevoren tot op het laatste kwartier.

Omdat de meeste energiebedrijven hun klanten voor langere tijd een tarief beloven – of dat nou een maand is, een half jaar of nog langer – moeten zij die marge inbouwen, als buffer voor het geval de markt tegenzit. ‘Ik schat die risico-opslag op ongeveer 25 procent’, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. ‘Dan zou de groothandelsprijs iets boven de 60 euro per megawattuur moeten zijn om uiteindelijk op 1,45 per kubieke meter uit te komen.’

Energiebedrijf Vattenfall wil dat bedrag niet bevestigen. ‘Het klopt dat de verkoopprijs afhangt van het inkoopbeleid en de kosten- en risico-opslagen van de leverancier’, maar hoe die opbouw er precies uitziet, gaat Vattenfall onder het mom van ‘bedrijfsgevoelige informatie’ niet delen.

Marge van rond een kwart

Een ondernemer die zelf jarenlang actief was op de energiemarkt wil dat onder voorwaarde van anonimiteit wel. ‘Visser zit wel ongeveer goed, ik hanteerde in mijn bedrijfsvoering ook altijd een marge van rond een kwart.’ Een andere bron, die nog altijd bij de handel betrokken is, schat dat zijn bedrijf met iets minder marge toekan. Bij een constante groothandelsprijs van rond de 70 euro per megawattuur verwacht hij een prijs rond de 1,45 voor consumenten in rekening te kunnen brengen.

Zo bezien moet de groothandelsprijs van gas nog ongeveer halveren voordat prijzen onder het plafond blijven. ‘Bovendien duurt het ook weer een tijd voor een verlaging zich doorvertaalt naar de tarieven voor consumenten’, zegt de ondernemer. Het staat daarom wel vast dat de staat vanaf januari zeker in de buidel moet gaan tasten, stelt Martien Visser. ‘Uitgaande van de groothandel nu, verwacht ik dat de kubieke meterprijs voor consumenten met variabele contracten in de eerste maanden van 2023 rond de 2,60 zal liggen.’ Dat zou dus neerkomen op 1 euro subsidie voor elke kubieke meter gas die huishoudens verstoken. Zeker in een koude januarimaand kan dat flink aantikken voor de overheid.