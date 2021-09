Game-industrie nog verder aan banden: China wil geen ‘verwijfde elementen’

Een bezoeker aan het E-sports en Music Festival in Hongkong in 2019 gaat op in een computerspel. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Vorige week werd het voor kinderen al verboden om meer dan drie uur per week te gamen. De overheid maakt zich zorgen over gameverslaving onder minderjarigen. Volgens persbureau Bloomberg heeft Tencent in een verklaring gezegd de begeleiding en instructies van de regelgevers te waarderen. Het bedrijf zegt de fysieke en mentale gezondheid van minderjarige spelers serieus te nemen, en hard te werken om aan de regels te voldoen.

Tencent bezit diverse gameontwikkelaars, waaronder het van oorsprong Amerikaanse Riot Games – de maker van League of Legends. Ook heeft het bedrijf een aandeel van 40 procent in Fortnite-uitgever Epic. Tencent is gespecialiseerd in mobiele games. Zo hielp het bedrijf bij het maken van de mobiele versie van Call of Duty.

Honor of Kings

Het is nog niet duidelijk voor welke games de regels gevolgen hebben. Wel noemde een staatskrant mobiele games, zoals Honor of Kings van Tencent, ‘spirituele opium’. Het spel lijkt sterk op League of Legends, een online game waarbij twee teams met behulp van strategie een gebied verdedigen – maar dan geoptimaliseerd voor de smartphone. Honor of Kings is razend populair onder Chinese jongeren. Het spel heeft ruim 80 miljoen spelers per dag, vorig jaar haalde het nog uitschieters van 100 miljoen spelers per dag.

Tencent legde spelers van Honor of Kings zelf in 2017 al beperkingen op, nadat de staatskrant People’s Daily het spel vergif noemde, aldus de BBC destijds. Kinderen onder de 12 jaar mogen het sindsdien maximaal één uur per dag spelen, oudere kinderen twee uur per dag.

In 2019 volgden beperkingen voor alle games vanuit de overheid, waarbij minderjarige Chinezen anderhalf uur per dag en op vakantiedagen drie uur per dag mochten gamen. Ondanks de beperkingen was Honor of Kings in mei dit jaar alsnog wereldwijd de best verdienende mobiele game, becijferde app-analist SensorTower. Spelers gaven in die maand samen bijna 225 miljoen euro uit aan het spel, waarvan 95 procent in China.

Moe van de prestatiedrang

Er zijn steeds meer jongeren in China die moeite hebben met de prestatiedrang die vanuit ouders en de overheid wordt opgelegd. Onlangs haalde de Chinese overheid nog een liedje offline waarin werd gezongen ‘platliggen is goed, platliggen is heerlijk’, meldt de Financial Times. Het verschijnsel waarbij Chinese jongeren zich verzetten tegen de tredmolen van hard werken, een huis kopen, trouwen en kinderen krijgen wordt ook wel ‘lying flat’ (platliggen) genoemd. Een woordvoerder van de Communistische Partij zei begin deze maand dat ‘platliggen’ in deze turbulente tijden geen optie is. ‘Er is alleen de pracht van hard werken en doorzetten.’

Games zouden jongeren niet alleen afleiden, maar ze ook op verkeerde gedachten brengen – vandaar dat de overheid niet alleen de speeltijd wil beperken, maar ook inhoudelijk wil ingrijpen in wat er in de games te zien is. Wat de overheid precies onder ‘gewelddadige’ en ‘obscene’ elementen verstaat, is nu nog niet duidelijk.

De dreigende woorden van China waren ondertussen donderdag ook merkbaar op de Amsterdamse beurs. Daar verloor het aandeel Prosus bijna 6 procent. De techinvesteerder heeft een groot belang in Tencent.