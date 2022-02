Gaat Rotterdam nou een brug ontmantelen voor het megajacht van Amazon-baas Jeff Bezos, of niet?

Jacht voor Jeff Bezos in aanbouw in Zwijndrecht. Beeld Guy Fleury / AP

Dat bevestigt de woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb, naar aanleiding van de berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Afgelopen zomer zou er een verzoek zijn gedaan door scheepswerf Oceanco of het mogelijk zou zijn om het ophefbare middendeel van de monumentale spoorbrug tijdelijk te verwijderen.

Zo zou de 430 miljoen euro kostende Oceanco Y721 vanuit de werf in Alblasserdam de open zee op kunnen. Amazon-oprichter Bezos zou de op-een-na-grootste zeilboot ter wereld deze zomer opgeleverd moeten krijgen.

Maar van een officiële vergunningaanvraag is bij nader inzien nog geen sprake, zegt de woordvoerder nu. ‘Daarvoor zou nog allemaal informatie nodig zijn, zoals de invloed op het milieu en of het technisch mogelijk is de Hef zonder schade te ontmantelen.’

Eerder zei de gemeente al dat duidelijk moet zijn dat alle eventuele kosten van de operatie vanzelfsprekend voor rekening van de eigenaar van het schip zou moeten komen. Maar dat het de vergunning mede om het belang van de maritieme sector in de regio zeker welwillend in behandeling zou nemen. ‘We willen werkgelegenheid die de sector oplevert voor de regio behouden.’

‘One bridge too far’

Het bericht dat de rijkste man ter wereld even een monumentale brug zou laten ontmantelen voor zijn tweede megajacht, trok de afgelopen dagen wereldwijd de aandacht. Persbureau Bloomberg citeerde gretig GroenLinks-raadslid Stephan Leewis die stelde dat dit ‘one bridge too far’ was.

Leeuwis: ‘Deze man heeft zijn geld verdiend door het structureel uitknijpen van personeel, het ontwijken van belastingen, het vermijden van regelgeving en nu moeten wij ons mooie rijksmonument afbreken en weer opbouwen? Natuurlijk is het mooi als er extra banen zijn in onze regio, maar hoe ver moet je daarvoor gaan? Kun je zomaar voor een tijdje een monument weghalen?’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, die volgende week een spoeddebat heeft met de raad over de aanvraag-die-geen-aanvraag-blijkt, reageerde tegenover het AD enigszins sussend. ‘Ik begrijp dat het verkiezingstijd is, maar laat iedereen even afwachten wat we beslissen.’ Hij zei wel dat hij zich daarbij niet zou laten leiden door het feit dat de aanvrager de rijkste man ter wereld is. ‘Dat doet er voor dit besluit totaal niet toe. Het gaat om de feiten. Die wil ik eerst kennen.’

Onduidelijk is ook of het voor het uitvaren van Y721 echt noodzakelijk is dat het middendeel uit De Hef wordt gehaald. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een werf eerst een schip helemaal afbouwt en dan pas gaat nadenken over de vraag hoe het megajacht eigenlijk precies naar open zee moet komen. Bij andere grote zeilschepen is er bijvoorbeeld voor gekozen het jacht eerst zonder masten te vervoeren tot na de laatste brug en de masten in een werf met vrije uitvaart te plaatsen. Scheepswerf Oceanco heeft nog niet gereageerd op vragen van de Volkskrant.

Dat Jeff Bezos geen enkel probleem zal hebben om de eventuele kosten of schade te vergoeden, werd gisteravond nog maar eens bevestigd. Amazon presenteerde na het sluiten van de beurzen de jaarcijfers over 2021. De webwinkel zag de omzet met 9 procent groeien en de winst bijna verdubbelen tot 12,5 miljard euro.