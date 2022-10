Gaat rente te snel of te langzaam omhoog?

Er is een kans dat de centrale banken in hun strijd tegen het inflatiespook de rente veel te snel verhogen, waardoor ze een veel diepere recessie riskeren dan nodig is. Bedrijven investeren niet meer door de hoge rente, consumenten kopen niet meer maar potten hun geld op. En zo komt de economie in een neergaande spiraal terecht.

Maar er is ook een kans dat de centrale banken veel te laks zijn met renteverhogingen waardoor de inflatie niet meer onder controle kan worden gehouden en het vertrouwen in de toekomst wegvalt. Niemand weet of de haviken of duiven gelijk krijgen. Op zijn vroegst zal het over drie of vier jaar duidelijk worden. Dan kan het economenvolk dat niet wars is van scoreboardjournalistiek zijn oordeel vellen.

Natuurlijk is er ook een heel kleine kans dat de centrale banken het precies goed doen. Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) dat meer economen heeft dan een gemiddeld ziekenhuis verpleegkundigen, heft zijn handen ten hemel. Deze week houdt het IMF zijn jaarvergadering in Washington en vooraf worden vooral verwarrende signalen afgegeven.

Het is enerzijds, anderzijds. ‘Het risico van te weinig doen, is groter dan dat van te veel doen, maar daarbij is voorzichtigheid nodig. Als er te veel wordt gedaan, kan dat tot een diepe recessie leiden’, aldus IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas dinsdag bij de presentatie van de World Economic Outlook, het profetisch geschrift van de economische situatie. Wie met deze boodschap na een lang weekeinde Washington thuiskomt, zal worden aangekeken met een blik of er niets nuttiger te doen was.

Als de werkloosheid in 2025 ineens fors is opgelopen, wordt gezegd dat de renteverhogingen erger zijn dan de kwaal van de inflatie. Want door de renteverhogingen is de koopkracht aangetast en is de vraag weggevallen. Misschien zijn verdere renteverhogingen helemaal niet nodig en koelt de economie al bij deze rentestand voldoende af. Alleen vergt dat enig geduld.

Maar de rente niet of slechts heel geleidelijk verhogen en doorgaan met gratis geld in de economie pompen is minstens een even groot, zo niet groter risico. Vooral in combinatie met het begrotingsbeleid van overheden die nu ongedekte cheques uitschrijven, kan het monetaire beleid ontsporen. De prijsstijgingen in Europa door de oorlog in Oekraïne, kunnen volgens het fonds niet langer als tijdelijk worden beschouwd.

Er zullen ook op lange termijn alternatieven moeten worden gevonden voor gas en olie uit Rusland met gevolgen voor de prijs. Ook hierbij gaat de kost voor de baat uit. Pas over drie of vier jaar zal het effect van de renteverhogingen op de inflatie blijken, aldus Gourinchas. ‘Wij adviseren: houd koers. We komen van historisch lage rentes, veel van wat er nu al is gebeurd, is slechts normalisering.’

En zo zijn er twee scenario’s die allebei helemaal fout kunnen aflopen. En een derde minst waarschijnlijke scenario dat het precies goed is. In plaats van een jaarvergadering te houden, kunnen de genodigden ook zeggen: ‘Gooi maar in mijn pet’.