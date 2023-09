Gaat nu ook Adyen aandeelhouders paaien?

Bedrijven moeten hun werknemers koesteren, klanten waar voor hun geld geven, leveranciers een faire prijs betalen en zorg dragen voor hun omgeving. Om de continuïteit op lange termijn te verzekeren is het daarom zaak de cao na te komen, geen producten met verborgen gebreken te verkopen, anderen niet af te knijpen en geen pfas uit te stoten.

Wat overblijft is voor de aandeelhouders. Dat is het Rijnlandse model dat hier in Europa werd omarmd totdat de Angelsaksische beleggers met de slogan ‘greed is good’ in de jaren tachtig Nederland als goedkoop beleggingsland ontdekten. Inmiddels hebben ze zo’n 80 procent van de aandelen van de bedrijven in de AEX in handen.

Nederlandse beursbedrijven moeten nu allereerst de aandeelhouders te vriend houden met koerswinst, dividend en inkoop van eigen aandelen. Als zij op de kast worden gejaagd, is een bedrijf algauw prooi van aasgieren die de mooiste stukjes eruit halen en de rest laten verrotten.

Over de auteur

Peter de Waard is journalist en columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geheim van Beursplein 5, over de Amsterdamse beurs. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Gelukkig waren er nog uitzonderingen die niet steeds naar het pijpen van aandeelhouders dansten. Op donderdag 17 augustus verloor het aandeel van het betaalverwerkingsbedrijf Adyen 40 procent van zijn waarde.

‘De grootste koersdaling sinds Ahold na het boekhoudschandaal in 2002’ en ‘17 miljard aan beurswaarde in rook opgegaan’, luidden de alarmerende koppen op beleggingssites. De beide ceo’s van het bedrijf deden tijdens een investor call net of hun neus bloedde. Er was niks mis met het bedrijf, alleen was het personeelsbestand sterk gestegen, net als de omzet. En de beurskoers was misschien ook te hard gestegen: van 240 euro bij de introductie tot 2.700 euro drie jaar later. Dat was niet vol te houden.

Deze krant stak de beide ceo’s in een commentaar meteen een hart onder de riem. ‘Het aandeelhouderskapitalisme lijkt niet aan Adyen besteed. Niet de aandeelhouder, maar het eigen product staat op een voetstuk.’ Adyen bewees met het aantrekken van goede krachten tenminste een bedrijf te zijn dat de lange termijn koesterde en niet alleen oog had voor de beurskoers van morgen. ‘Meer aandacht voor de langere termijn en minder aandacht voor dagkoersen zou de hele Nederlandse economie goeddoen’, aldus het commentaar.

Helaas zijn de ceo’s van Adyen van hun geloof gevallen, nog geen drie weken na de bekendmaking van de cijfers. Mogelijk zijn ze verontrust dat de koers zich na de klap op 17 augustus niet snel herstelde, maar juist nog verder daalde. Blijkbaar vinden de modderkruipers die op de bodem van de rivier op koopjes jagen het aandeel nog te duur.

Op 8 november hebben ze daarom in San Francisco – daar bij Silicon Valley zit het leeuwendeel van hun beleggers – een investeringsdag georganiseerd om hun aandeelhouders te paaien. Dan willen ze iets meer zeggen over de kortetermijnstrategie, zodat aandeelhouders ook snel op hun wenken worden bediend. Of Adyen zover gaat dat het ook elk kwartaal winstcijfers bekendmaakt, is onduidelijk. Maar het Angelsaksische model is zo dwingend dat zelfs de meest eigengereide ondernemers er niet aan kunnen ontsnappen.