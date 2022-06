Gaat het echt beter in de winkelstraat?

Corona heeft iedereen op het verkeerde been gezet. Op het hoogtepunt van de pandemie werd dood en verderf voorspeld voor de winkelstraat nu Nederland massaal online was gaan shoppen.

Omdat zoveel panden leeg zouden komen te staan, zouden binnensteden getransformeerd worden in lugubere spookstraten, waar klassieke modewinkels en tassenzaken hadden plaatsgemaakt voor tattoo- en coffeeshops. In de woonwijken zouden de straten worden overheerst door de boodschappenwagentjes van Picnic en Albert Heijn en e-bikes van Gorillas en Flink, zoals trottoirs door voetgangers tijdens een avondvierdaagse.

Het aantal winkels zou met 40 procent afnemen, voorspelde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na het uitbreken van corona. Een op de vijf winkels zou leegstaan. Het PBL riep gemeenten zelfs op bestemmingsplannen te wijzigen zodat winkels snel konden worden verbouwd tot woonhuizen, want daar is tenminste een groot tekort aan.

Maar na meer dan twee jaar corona blijkt de leegstand niet toegenomen, maar juist afgenomen. Slechts 12 procent van de winkels staat nu leeg, een op de acht. Dat is één vol procentpunt minder dan voor corona, toen dat 13 procent was. In plaats van dat Nederland tijdens de lockdown massaal online is gaan bestellen, is het land ogenschijnlijk gaan winkelen in een zoektocht naar gezelligheid en vermaak.

Juist dit cijfer zet iedereen echter op het verkeerde been. Nederlanders zijn door corona misschien meer gaan lezen, televisie kijken, gamen of legpuzzels van duizend stukjes in elkaar gaan zetten, maar niet meer gaan winkelen.

Dat de leegstand is afgenomen heeft meerdere redenen. Het winkelbestand is verminderd. Vorig jaar is liefst 260 duizend vierkante meter winkelvloer opgedoekt. Daar kwam vooral horeca voor in de plaats, maar ook de darkstores van flitsbezorgers, woonruimte, nagelstudio’s en tandartspraktijken. Daarnaast zijn dankzij NOW-loonsteun en TVL-voorraadhulp veel winkels kunstmatig overeind gehouden. In de afgelopen twee jaar is het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen historisch laag geweest, omdat de overheid 40 miljard uittrok om bedrijven te helpen.

Er is geen reden om achterover te leunen omdat het allemaal wel goed komt met de Nederlandse winkels. De klap moet nog komen. Zonder steun is een scherpe stijging van de leegstand naar 19 procent alsnog een realistisch scenario, aldus het PBL.

Corona was zogezegd uitstel van executie. En de klap kan nog harder aankomen door de recessie en de rentestijging die het gevolg zijn van de Oekraïnecrisis. Intussen verhogen de vastgoedeigenaren de huren op basis van de consumentenprijsindex, zoals in de meeste contracten is vastgelegd. Die is in een jaar tijd met bijna 9 procent gestegen. En ze kunnen dat dankzij de afgenomen leegstand ook verdedigen.

De paradox is dat die prijsstijgingen die in de huren worden doorberekend, vooral worden veroorzaakt door de stijging van de energieprijzen. Maar daar draaien de huurders ook zelf voor op. In een nieuw cao-akkoord is verder afgesproken dat de salarissen van 175 duizend winkelmedewerkers 4,4 procent zullen stijgen. Dik verdiend. Maar wel een kostenstijging.

Wie drie keer op het verkeerde been staat, valt gewoon om.