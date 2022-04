Gaat ECB rente verhogen of het opkoopprogramma stoppen?

Het is de multiplechoicevraag van de week. Het hoogste bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) - de zogenoemde governing council - houdt donderdag zijn zeswekelijkse vergadering. Doel van dit ritueel is te checken of wordt gedaan wat volgens de statuten moet worden gedaan: het handhaven van de prijsstabiliteit.

Wat zullen de 25 heren en dames (19 centrale bankpresidenten van de eurozonelanden en zes directieleden) besluiten?

A: de rente verhogen

B: het opkoopprogramma van schuldpapier staken

C: allebei

D: geen van beide

Hoewel van prijsstabiliteit al lang geen sprake meer is, was het antwoord tot nu toe steeds D. Eerst werd de term prijsstabiliteit opgerekt: van nog geen 2 procent inflatie per jaar tot gemiddeld 2 procent. Daarna werd de inflatie door Christine Lagarde c.s. weggewuifd met de opmerking dat die maar tijdelijk was. Als de energieprijzen zouden dalen, zou het inflatiespook snel verdwijnen.

Verdere prijsstijging

Maar inmiddels is die inflatie opgelopen tot 7,5 procent in de eurozone en zelf 9,7 procent in Nederland. En niet alleen brandstof wordt snel duurder, ook voeding en consumentenproducten. De bank JP Morgan Chase voorspelde vorige week een verdere prijsstijging van 40 procent voor grondstoffen en agrarische producten.

Besluit A ligt voor de hand: een verhoging van de officiële rente. Die is nu al jaren 0 procent tot verdriet van spaarders en pensioenfondsen. Banken moeten zelfs een half procent toe betalen om geld te stallen bij de ECB. Dat is ongekend. Een renteverhoging van een kwart procent, bijna niks, zou tenminste een signaal zijn dat het zorgelijk is. Het wordt duurder om op korte termijn geld te lenen en aantrekkelijker om te sparen. Daardoor daalt mogelijk de geldhoeveelheid. En dat betekent minder inflatie.

Daarnaast koopt de ECB sinds 2014 enorme hoeveelheden schuldpapier op, vooral staatsobligaties. Daardoor kunnen overheden, bedrijven en huizenkopers goedkoper lenen, hoewel cynici zeggen dat het geld vooral op de aandelen- en vastgoedmarkt terecht is gekomen. Het zou tijdelijk zijn, maar werd al gauw verslavend. Met name de zuidelijke eurolanden met de grootste schuldbergen konden zo goedkoop blijven lenen. En gelukkig voor die landen waren er excuses als pandemieën en oorlogen om ermee door te gaan. Inmiddels staat de teller al op 5.000 miljard euro aan opgekocht schuldpapier. Dat nadert de helft van de totale schuld van de eurozonelanden. Indien de ECB de inflatie wil beteugelen - vooral de assetinflatie zoals de stijging van de aandelenkoersen en huizen - moet daarmee worden gestopt.

Dreigende recessie

Alleen zijn er weer excuses om het niet te doen. Zo dreigt er recessie, moeten landen veel geld lenen voor het handhaven van de koopkracht, de opvang van vluchtelingen en het versterken van de defensie. Daarom zal de meerderheid toch opnieuw voor D kiezen, waarbij de minderheid de toezegging krijgt dat in de toekomst A, B en C mogelijk zijn.

Multiplechoice is ideaal om niet te hoeven kiezen.