Gaat de spaarrente deze eeuw ook een keer omhoog?

Wie sint-juttemis was, is niet bekend. In de 16de eeuw dook de uitdrukking ‘wachten tot sint-juttemis’ op in de kronieken van Roermond, als metafoor voor eindeloos wachten. Dat lot wacht ook de Nederlandse spaarders, de schlemielen van de 21ste eeuw. Zij zijn noodgedwongen al bijna twintig jaar dieven van hun eigen portemonnee.

Overheden en centrale banken vinden dat het geld moet rollen, want dat houdt de groei van de economie in stand, die nodig is om de schulden te betalen. Sparen – een van de grootste deugden van de 19de en 20ste eeuw – is daarbij een spelbreker die moet worden ontmoedigd.

Al drie maanden stijgt de rente op de kapitaalmarkt. Het rendement op een tienjarige Nederlandse staatsobligatie was vlak voor Kerst nog -0,25 procent, hetgeen betekende dat minister Kaag op het uitschrijven van een staatslening van tien miljard nog 25 miljoen toe kreeg – iets waar je toch gauw tien schoolgebouwen voor kunt neerzetten. Maar nu moet ze weer 0,75 procent rente betalen, hetgeen een vol procentpunt scheelt. Op de totale Nederlandse staatsschuld van 485 miljard is een hogere rente van 1 procent al gauw een kostenpost van bijna 5 miljard.

Ook de hypotheekrente is al fors gestegen: van 1,42 tot 2,23 procent voor een gemiddelde hypotheek, zoals de Volkskrant woensdag meldde. Alleen de spaarrente heeft nog nauwelijks iets gedaan. Wie zijn geld op een internetspaarrekening bij de bank heeft staan, krijgt 0 procent (ABN Amro en ING) of 0,01 procent (Rabo) rente. En wie tot de bevoorrechten behoort met een saldo van meer dan een ton, moet bij alle drie de banken zelfs 0,5 procent bijbetalen.

Daar is geen verandering in gekomen. De banken zeggen dat ze ook nog een half procent boeterente moeten betalen op de overtollige tegoeden die ze aanhouden bij de Europese Centrale Bank (ECB). Zo lang dit niet is aangepast, blijven ze hun spaarders geselen. Maar er moet van uit worden gegaan dat de drie banken het overgrote deel van de toevertrouwde middelen uitlenen en niet laten verstoffen bij de ECB. Tenminste, dat is de essentie van hun bestaan. En daarop ontvangen ze nu wel meer rente. Dus er zou ook naar spaarders een gebaar kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld met het verhogen van de rente op kleine saldi van 0 of 0,01 procent naar 0,5 procent.

In deze tijd worden spaarders niet stapvoets maar hollend arm. In het slechtste scenario van De Nederlandsche Bank loopt de inflatie dit jaar op tot 9,5 procent. Dit betekent dat spaarders er dan 10 procent op achteruitgaan, als ze daarbij niet ook nog gestraft zullen worden door nieuwe fiscale regels van de overheid. Velen voelen zich gedwongen om in aandelen te stappen of riskantere producten als cryptovaluta. Als het daar misgaat, zijn ze tot de bedelstaf veroordeeld.

Wie de veiligheid zoekt, moet wachten tot sint-juttemis. Of tot Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Daar kan Rome nog iets aan doen.