Gaat de recessie NS en anderen aan personeel helpen?

Reizigers kunnen op Utrecht Centraal met hulp van een simulator zelf een trein besturen. Op deze manier hoopt de NS personeel te winnen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Nederlandse Spoorwegen (NS) lijken er bijna handenwrijvend op te wachten: een recessie. Vanwege het personeelstekort zet het spoorbedrijf nu noodgedwongen minder treinen in. Maar het rekent op een afkoeling van de arbeidsmarkt, aldus een woordvoerder. ‘We moeten slechts een paar maanden overbruggen. Als de krapte afneemt, wordt de vijver waarin we vissen weer groter.’

Ook Schiphol, dat nog altijd een groot tekort aan beveiligers heeft, verwacht in april 2023 weer op volle toeren te kunnen draaien. De luchthaven gaat ervan uit dat ze binnen drie maanden ruim achthonderd nieuwe beveiligers heeft geworven. Daarvoor werpt ze mede een ‘agressieve wervingscampagne’ in de strijd.

Het optimisme is niet vreemd. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal licht gekrompen en stevent af op een recessie. Dat klinkt onheilspellend en soms is dat ook zo: ze kan leiden tot veel faillissementen en een flink oplopende werkloosheid. Zoals tijdens de financiële crisis in 2009, toen de economie met 3,9 procent slonk. In de jaren daarna liep het werkloosheidspercentage op naar 7,8 procent, waardoor zo’n 793 duizend Nederlanders zonder baan zaten.

Maar wie verwacht dat de aanstaande recessie ook dit keer de personeelstekorten zal doen afnemen, wacht een teleurstelling. Nederland kent nog altijd een overspannen arbeidsmarkt, waar honderd werklozen kunnen kiezen uit 121 vacatures. Het werkloosheidspercentage is nu 3,7 procent, wat neerkomt op 372 duizend werklozen. Dat neemt door de economische tegenwind weliswaar iets toe, maar niet veel. Veel economen rekenen voor volgend jaar op een werkloosheid van 4,2 procent. Dat komt neer op zo’n 50 duizend extra werkzoekenden.

Geen kaalslag op de arbeidsmarkt dus, zegt econoom Albert Jan Swart van ABN Amro. ‘Alles duidt op een milde recessie, die voor een beperkt verlies aan banen zorgt. Werkgevers moeten daar niet al te veel van verwachten.’ Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg spreekt van ‘wishful thinking’. Ook ING-econoom Marcel Klok sluit zich daarbij aan. ‘Het zal mogelijk iets makkelijker worden om personeel te vinden, maar niet veel.’

De huidige tekorten bij de NS en Schiphol zijn een na-ijleffect van de pandemie, zegt arbeidseconoom Ronald Dekker van TNO. ‘Dergelijke bedrijven hebben tijdens corona geen contracten verlengd of mensen ontslagen. Dat personeel is op drift geraakt en in banen terechtgekomen die men leuker vindt.’ Het terugwinnen is een kwestie van lange adem. ‘Blijven werven en goed voor je personeel zorgen, zodat het er niet weer via de achterdeur uit loopt.’

Voorlopig moeten werkgevers wennen aan het personeelstekort. Ook op de langere termijn gloort er weinig hoop, zegt hoogleraar Wilthagen, wijzend op de vergrijzing. ‘Er zijn te weinig jongeren om die lege arbeidsplekken op te vullen. Dat gat kun je alleen opvangen met arbeidsmigratie.’

Dat is een politiek zeer beladen onderwerp. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opperde begin dit jaar arbeidsmigranten te werven in Frankrijk en Spanje, waar de jeugdwerkloosheid hoog is. Daar is in Den Haag weinig enthousiast op gereageerd. De Tweede Kamer vreest dat de komst van arbeidsmigranten extra druk zet op de overspannen woningmarkt.

Toch moet de politiek niet de hakken in het zand zetten, vindt Wilthagen. ‘Er wordt soms heel binair gedacht: óf we zetten de deur wagenwijd open, of we gooien ’m dicht. Dat is geen slimme aanpak. Als het land vastloopt omdat je mensen tekortkomt, dan moet je migratie op z’n minst overwegen. Wat dat betreft kunnen we leren van Duitsland, dat voor belangrijke vacatures heel gericht migranten werft. Zoiets is in Nederland gevoelig, maar ligt tegelijkertijd erg voor de hand.’