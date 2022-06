Gaan Nederlanders weer zeuren over de gulden?

‘Benzine kost nu 5,52 gulden’, zei iemand woensdag. Hij kon zich nog herinneren dat zijn vader in het verre verleden bij het plaatselijk tankstation altijd zei: ‘Doe maar voor een joet.’ Daar was nog een pompbediende, waardoor hij zelf niet eens zijn auto uit hoefde en het bankbiljet door het open raam kon overhandigen.

De nieuwe generatie zal de term niet meer kennen. Een joet (afkomstig van de tiende letter van het Hebreeuwse alfabet) stond voor 10 gulden, zoals een meijer 100 gulden en een rug 1.000 duizend gulden betekenden. ‘Voor een joet zit je beregoed’, adverteerde omroepvereniging Veronica toen in de jacht op tientjesleden.

Met een joet benzine zou een automobilist anno 2022 met een beetje suv enkele kilometers verderop al stilstaan. Bij de oude generatie zijn er nog opvallend veel mensen die zelfs na twintig jaar de euro’s terugrekenen in guldens. En die schrikken zich een hoedje al ze op een terras ineens 6 euro voor een glas chardonnay moeten betalen. ‘Dat is bijna 13 gulden’, hoor je nog weleens in de verte een medeburger verzuchten.

‘Onbetaalbaar’, wordt gezegd. Maar gek genoeg zitten de terrassen bijna altijd vol. En naar de prijs wordt amper gekeken. Er is een koopkrachtige generatie die probleemloos aan de speciaalbiertjes zit, zoals een Texels Skuumkoppe of een Leffe Blond. En die zijn toch flink duurder dan een pilsje.

In het guldentijdperk waren er amper terrassen en nog veel minder speciaalbiertjes. Niettemin is er in deze inflatiegolf heimwee naar de gulden. En het zal niet lang meer duren voordat Wilders en Baudet de terugkeer van de gulden eisen nu het ook weer gaat rommelen in de eurozone. De centrale bankiers die donderdag in Amsterdam bijeen waren om over renteverhogingen te praten, moeten zich al in allerlei bochten wringen om een nieuwe eurocrisis te voorkomen. Het verschil in de rente die Griekenland moet betalen voor de staatschuld en die Nederland en Duitsland moeten betalen, stijgt vervaarlijk. En dat zou desnoods moeten worden aangepakt door extra schuldpapier van zwakke eurolanden op te kopen. De ongekozen monetaire autoriteiten gaan politiek bedrijven, want het betekent dat Nederlanders indirect opdraaien voor de schulden van Griekenland en Italië, zij het niet via Brussel maar via Frankfurt.

De enige manier om niet uit de bocht te vliegen is van de eurozone een transferunie te maken zonder dat van de daken te schreeuwen. Daarmee is niets mis voor degenen voor wie landsgrenzen er weinig toe doen. Tenslotte maakt het voor een belastingplichtige in Amsterdam Buitenveldert weinig uit of hij een armlastige bewoner in Kaalheide (Kerkrade) betaalt of een in Metaxourgio (Athene). Hij kent ze allebei niet en verstaat ze ook allebei niet.

Het alternatief is het opbreken van de eurozone en een terugkeer van de gulden. Daarvoor zal wel eerst een miljardenafrekening moeten worden voldaan bij de ECB. En het betekent ook dat Nederlandse exportindustrie zich internationaal uit de markt prijst en de economie een optater van jewelste krijgt.

Het rijdt niet zuiniger op met guldens betaalde benzine.