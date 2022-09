Gaan Fed en ECB desnoods door tot rente van 20 procent?

Financiële markten zijn niet rationeel. Ze overdrijven. Bij rampspoed schieten de koersen van aandelen, obligaties en valuta te ver door naar beneden, bij euforie gaan ze te hard omhoog. Centralebankbestuurders zouden echter wel rationeel moeten handelen om die markten tegen zichzelf in bescherming te nemen en ongelukken te voorkomen. Dat is hun taak.

Maar die blijken inmiddels zelf ook te overdrijven. Na de kredietcrisis werden de rentetarieven zo ver naar beneden gebracht dat ze in negatief territorium terechtkwamen, iets wat in de hele wereldgeschiedenis nog nooit is gebeurd. Daarnaast werd de geldkraan wagenwijd opengezet door schuldpapier op te kopen. Hierdoor werd een zeepbel gecreëerd.

En nu is de geldkraan abrupt dichtgedraaid en wordt de rente als een gek omhoog gebracht. Woensdag verhoogde de Fed, de koepel van Amerikaanse centrale banken, de rente voor de vijfde achtereenvolgende keer. Voor de derde keer kwam er 0,75 procent bij, waardoor de officiële rente boven de 3 procent is uitgekomen. Nooit steeg de rente zo snel. En de gevolgen laten zich wereldwijd voelen. Japan was donderdag voor het eerst sinds 1998 gedwongen te interveniëren op de valutamarkt vanwege de kelderende yenkoers. Zwitserland en Noorwegen moesten hun munten beschermen met eigen renteverhogingen.

Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, liet doorschemeren dat het niet de laatste verhoging is. Eind dit jaar zal de officiële rente rond de 4,5 procent staan. En als het niet genoeg is om het inflatiespook neer te slaan, zal de rente desnoods worden verhoogd tot 20 procent zoals Powells verre voorganger Paul Volcker begin jaren tachtig deed. Het risico van een economische crisis neemt Powell bewust. ‘We will keep at it until the job is done’ (‘We gaan door totdat onze taak is voltooid’), riep hij. Nu al wordt gesproken van een omgekeerde ‘whatever it takes’, waarmee Draghi in 2012 de geldsluizen openzette.

Powell zet niet alleen de wereld op stelten, maar schiet mogelijk ook zichzelf in de voet. De VS hebben een staatsschuld van 30 biljoen dollar (30 duizend miljard euro). Amerikaanse huishoudens hebben een hypotheekschuld van 14 biljoen dollar, 1 biljoen schuld op creditcardbetalingen en 1,5 biljoen op autofinanciering.

Bij een rente van 0 tot een half procent stond het water bij veel Amerikanen al tot de lippen. Maar nu de Fed rechtsomkeert maakt en meteen alle registers opentrekt, kan de rente iedereen in het ongeluk storten: de Amerikanen met een huis met een hypotheek of een gefinancierde auto. Maar ook de Amerikaanse staat. Nu lopen staatsleningen zo lang dat het een hele tijd duurt voordat de rente over de hele schuld zal zijn opgelopen tot Zimbabwaanse niveaus. Maar 5 procent rente is al fataal voor de overheid.

Het gevaar is dat de ECB, al dan niet gedwongen door de val van de euro, in de voetsporen treedt van de Fed. De bank was enkele jaren later met de stimulering, nu zal zij enkele jaren later zijn met het abrupt terugdraaien.

Maar als het om overdrijven aankomt, is de ECB geen haar beter.